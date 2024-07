Wywiad: Julia Kamińska o Swojej Muzycznej Ewolucji

Julia Kamińska, znana aktorka i piosenkarka, otwiera nowy rozdział w swojej karierze muzycznej. Jej najnowsze single Granica i Wstyd to wyraz głębokich emocji i ważnych tematów. W Granicy artystka pokazuje swoją mroczniejszą, bardziej buntowniczą stronę, podczas gdy Wstyd to hymn akceptacji i zrozumienia trudnych emocji.

Julia rozpoczęła swoją karierę muzyczną od singla Domino, który zachęcał do refleksji nad zdrowiem psychicznym poprzez bieganie. Jej kolejny utwór, Tydzień za tygodniem, zaznaczył debiut artystki jako autorki tekstów, co było zapowiedzią jej nowego, odważniejszego stylu muzycznego. W singlu Granica, Julia pokazuje swoją mroczniejszą, bardziej buntowniczą stronę, co jest wyraźnym odejściem od jej wcześniejszych, bardziej „grzecznych” kompozycji.

Jednak to Wstyd przyciąga szczególną uwagę swoją szczerością i emocjonalnym ładunkiem. Kamińska podkreśla, że w utworze tym nie stara się eliminować wstydu, lecz go zrozumieć i zaakceptować, tworząc hymn ku temu trudnemu uczuciu. Produkcje Julii są efektem współpracy z uznanymi producentami, takimi jak Paweł Odoszewski i Skubas, co zapewnia wysoką jakość muzyczną jej utworów.

Najnowszy singiel Raz dwa trzy z nadchodzącego albumu, inspirowany opowiadaniem Jana Karpienko, podkreśla ulotność i delikatność chwil, poruszając słuchaczy swoją głębią. Julia Kamińska, poprzez swoją twórczość, nieustannie przekracza granice i redefiniuje swoją artystyczną tożsamość, co czyni ją jedną z najbardziej intrygujących postaci na polskiej scenie muzycznej.

Wywiad zrealizowany w ramach programu Kultura Osobista, którego patronem medialnym jest „Magazyn T3”. Pełen zapis rozmowy jest dostępny na oficjalnym kanale YouTube eBilet.pl