Ścieżka dźwiękowa z koncertowego filmu Ghost już dostępna

Po dostaniu się do Top 10 światowego box office’u i świetnie przyjętej premierze w streamingu, Ghost dzieli się z fanami ścieżką dźwiękową z filmu Rite Here Rite Now. Wydany nakładem Loma Vista Recordings album doczekał się kolekcjonerskiej edycji na podwójnym winylu, a także na płycie CD. Całość wzbogacają 16-stronicowa wkładka oraz oficjalny plakat. Materiał ukazał się także na kasecie i w digitalu.

Rite Here Rite Now to 18 utworów zagranych podczas dwóch wyprzedanych koncertów w legendarnej hali Kia Forum w Los Angeles. Oprócz doskonale znanych fanom hitów grupa opublikowała niewydany wcześniej utwór The Future is a Foreign Land, który nawiązuje do legendarnej ery Ghost z 1969 r. Długo uważany za zaginiony Future… jest trzecim utworem zarejestrowanym podczas wyjątkowej sesji szwedzkich ikon teatralnego rocka. Na czele zespołu stał wówczas Papa Nihil i to właśnie z nim Ghost nagrali klasyczny już singiel Seven Inches of Satanic Panic, na którym znalazły się Kiss the Go-Goat i nagrodzony platyną w Stanach Mary On A Cross, będący pierwszą piosenką grupy notowaną na liście Billboard Hot 100. Teraz tę nieświętą trójcę uzupełniła publikacja The Future is a Foreign Land.

Premierze Rite Here Rite Now towarzyszyła publikacja dwóch animowanych teledysków. Pierwszy zrealizowano do koncertowej wersji Mary On A Cross, drugi – do premierowego The Future Is A Foreign Land.