Insta360 ogłosiła dzisiaj premierę X3, kamerki stworzonej z myślą o erze społecznościowej. Miliony ludzi na całym świecie opisują się obecnie jako „twórcy treści”, a nie ma lepszego urządzenia do przechwytywania kreatywnych i unikalnych treści na cele mediów społecznościowych niż kamera akcji 360°.

Dzięki nowym czujnikom 1/2″ 48 Mp i ekranowi dotykowemu z hartowanego szkoła o przekątnej 2,29 cala Insta360 X3 jest najpotężniejszą kamerką, jaką możesz nosić w kieszeni. Nagrywaj filmy 5,7K 360 z aktywnym HDR i efektem Invisible Selfie Stick (usuwającej z filmów sticka) lub rób zdjęcia 72 Mp z oszałamiającymi szczegółami. X3 może służyć jako standardowa kamera akcji z trybem pojedynczego obiektywu, który został ulepszony do ostrego, ultraszerokokątnego obrazu 4K. Aplikacja Insta360 (dostępna w wersji mobilnej i desktopowej) to potęga sztucznej inteligencji z intuicyjnymi narzędziami do zmiany kadrowania, które pozwalają wydobyć magię z akcji i odpowiednio zmontować materiał.

X3 zmienia sposób, w jaki twórcy podchodzą do procesu twórczego. Kręcąc najpierw w 360°, a później kadrując obraz, jeden film można edytować na nieskończenie wiele różnych sposobów. Zawsze będziesz w stanie uchwycić swoje najlepsze chwile, niezależnie od tego, czy jest to duża fala, czy wykonanie trudnej sztuczki. Po prostu nagraj materiał, a kadrowaniem zajmij się później w aplikacji Insta360 — dzięki przechwytywaniu 360 stopni post na Instagramie w formacie 4:5 można za jednym dotknięciem przekształcić w wideo na TikToka 9:16 bez utraty jakości.

Jakość wideo X3 w 360 stopniach również została poprawiona dzięki nowemu trybowi Active HDR, zasilanemu przez nowe czujniki 1/2″ aparatu 48Mp. Active HDR wykorzystuje innowacyjny algorytm do stabilizacji materiału filmowego, minimalizując poświaty i ujawniając szczegóły, których nie zauważają inne kamery sportowe. Dzięki nowemu trybowi Me możesz teraz nagrywać niesamowite selfie z szybkością 60 kl./s. Ten tryb kadruje nagranie, aby skupić się na tobie, jednocześnie usuwając z obrazu gimbala.

Gdy masz jasną wizję treści, która wymaga tylko jednego punktu widzenia, tryb jednoobiektywowy jest nie do pobicia. Teraz ulepszony do rozdzielczości 4K, jest idealny do wciągających widoków akcji z pierwszej osoby, zwłaszcza ujęć na klatce piersiowej. Nowy, niezwykle szeroki 170° MaxView jest również dostępny w rozdzielczości 2,7K, zapewniając jeszcze bardziej wciągające POV. X3 zapewnia największą liczbę megapikseli w dotychczasowej gamie kamer sportowych 360°, a zdjęcia 72 Mp zapewniają wyjątkowo szczegółowe efekty. Przechwytuje ona również timelapsy 8K 360°, idealne zarówno do pejzaży miejskich, jak i krajobrazów. Bullet Time, efekt zwolnionego tempa spopularyzowany lata temu przez Matrixa, ma również zwiększoną rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę do 4K 120 fps i 3K 180 fps. Przez całą akcję sześcioosiowy żyroskop X3 i stabilizacja FlowState zapewniają wyjątkowo stabilne wideo. Jeśli nie wiesz kiedy spodziewać się czegoś istotnego, nowy tryb nagrywania w pętli przekształca X3 w dashcam, nieprzerwanie nagrywając wideo, ale zapisując tylko ostatnie minuty zgodnie z ustawionym interwałem, oszczędzając cenne miejsce na karcie pamięci.

Cztery przyciski ułatwiają kontrolowanie ujęcia nawet w rękawiczkach. Przechwytywanie dźwięku Direction Focus zapewnia, że ​​dźwięk podąża za akcją, nawet po zmianie kadru, a potężna nowa bateria o pojemności 1 800 mAh zasila aparat, filmując dłuższą akcję. Insta360 X3 jest wytrzymały i wodoodporny do 10 metrów. Osłony obiektywów są również dostępne dla twórców sportów akcji, którzy potrzebują zwiększonej ochrony.

Insta360 X3 można zamawiać za pośrednictwem www.insta360.com, na www.amazon.pl i u wybranych sprzedawców. Cena to ok. 2 100 PLN. Akcesoria sprzedawane osobno obejmują osłony obiektywu, niewidoczną zimną stopkę, adapter mikrofonu i szybki czytnik.