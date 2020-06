WWDC 2020: macOS Big Sur, iOS 14 oraz watchOS 7 oficjalnie

Apple zaprezentowało nowe wersje macOS, iOS, iPadOS oraz watchOS, które przynoszą wiele długo wyczekiwanych nowości.

Stosunkowo mało zmian znajdziemy w macOS Big Sur – najnowsza wersja systemu operacyjnego po raz kolejny została nazwana na cześć górskiego regionu Kalifornii. Pod względem wizualnym będzie ona zbliżona do iOS i iPadOS, z charakterystycznie obłymi ikonami aplikacji i półprzezroczystym paskiem menu. Aktualizacja dodaje możliwość personalizowania strony głównej, udoskonala dok z aplikacjami oraz wprowadza centrum sterowania, czyli funkcję znaną do tej pory z systemów mobilnych. Zmieniony został także design i sposób grupowania powiadomień w centrum notyfikacji.

Przeglądarka Safari wzbogaci się natomiast o kilka funkcji bezpieczeństwa, na przykład ostrzeganie przed wyciekiem używanych haseł oraz raport prywatności, który pokaże, jakie dane zbiera dana strona internetowa.



Sporo nowości zapowiedziano natomiast w iOS 14 i siostrzanym systemie iPadOS 14. System operacyjny nareszcie otrzyma pełne wsparcie dla widgetów: będzie można ustawiać ich wielkość, położenie na ekranie, a nawet wygląd. Funkcja App Library pomoże nam w zarządzaniu zainstalowanymi apkami, grupując je pod względem zawartości, a App Clip umożliwi korzystanie z niektórych funkcji programów bez instalowania ich pełnych wersji.



Nowością będzie także aplikacja Tłumacz, która na starcie będzie obsługiwała 11 języków – na liście niestety nie ma polskiego – oraz udoskonalona funkcja wyszukiwania na urządzeniu, obejmująca pliki, kontakty i adresy internetowe. iOS 14 pozwoli nam także samodzielnie wybrać domyślną przeglądarkę i klienta poczty elektronicznej. iPadOS wzbogaci się ponadto o opcję Scribble, konwertującą pismo ręczne z Apple Pencil do formy cyfrowej.



watchOS 7 doda jedną bardzo wyczekiwaną funkcję – monitorowanie cyklu snu i możliwość budzenia za pomocą wibracji w Apple Watchu. Aplikacja Aktywność to teraz Fitness, a do dyspozycji dostaniemy nowe zestawy ćwiczeń. Tryb Wind Down będzie przygotowywał użytkownika do snu poprzez wyciszenie notyfikacji, włączanie aplikacji medytacyjnych oraz włączanie odpowiednich ustawień urządzeń smart home. Aplikacja Mapy doda nawigację dla osób poruszających się na rowerze, a funkcja detekcji mycia rąk sprawdzi, czy na pewno myjemy je wystarczająco długo.