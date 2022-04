Kamerka Mio MiVue C588T Dual oficjalnie￼

W dzisiejszych czasach, coraz mniej kierowców decyduje się na podróż bez wideorejestratora. Jeśli zależy ci na pełnej ochronie, wybierz model, który nagra nie tylko to, co dzieje się przed maską twojego auta, ale także sytuację za twoim tylnym zderzakiem. Oto Mio MiVue C588T Dual.

W skład zestawu Mio MiVue C588T Dual wchodzą dwa urządzenia. Kamerka główna została wyposażona w sensor Sony Starvis, pozwalający na zapisywanie wideo w jakości 1080p i 30 kl./s. Dzięki jasnemu obiektywowi o kącie widzenia 140 stopni, możemy mieć pewność, że na nagraniu znajdą się wszystkie najważniejsze szczegóły. Matryca potrafi rejestrować ostry i wyraźny obraz także w trudnych warunkach pogodowych oraz przy słabym oświetleniu.

Drugim elementem zestawu jest kamerka tylna Mio MiVue T35. Otrzymała ona 130-stopniowy kąt widzenia, jasny obiektyw i matrycę Full HD. Zamontujemy ją na specjalnym, aktywnym uchwycie, zaś 8-metrowy przewód umożliwi zainstalowanie sprzętu w prawie każdym aucie, nawet dużym SUV-ie czy minivanie.

Mio MiVue C588T Dual zaskakuje prostotą obsługi. Za pomocą 2-calowego ekranu, możemy nie tylko zmieniać ustawienia kamerki, ale także przeglądać wykonane zdjęcia i materiały. Wbudowany moduł GPS zadba o to, by wszystkie nagrane materiały były uzupełnione o koordynaty, jak również poinformuje nas, gdy będziemy zbliżać się do fotoradaru lub odcinkowego pomiaru prędkości. Aktualizacje bazy fotoradarów są w pełni bezpłatne.

Co najważniejsze, zamiast klasycznego, szybko zużywającego się akumulatora, rejestrator został wyposażony w superkondensator, który potrafi podtrzymać działanie urządzenia przez długą chwilę, mimo braku zasilania z instalacji. Wideorejestrator podłączymy także do dostępnego osobno zasilacza trybu parkingowego – w ten sposób, kamerki będą mogły pracować przez cały czas naszego postoju.

Zestaw Mio MiVue C588T Dual jest już dostępny w sklepach. Zapłacimy za niego 800 PLN.