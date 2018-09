Wrzesień 2018, 9/2018

Gadżety zmieniają nasze życie na lepsze i to jest fakt niezaprzeczalny. We wrześniu w temacie numeru przedstawiamy 50 z nich, które są na to najlepszym dowodem. Nie poprzestajemy jednak na tym. Wiedząc, jak nasi czytelnicy uwielbiają testy, porównujemy inteligentne ekspresy do kawy, sportowe zegarki GPS oraz radia Bluetooth, by wyłonić zwycięzcę w każdej z tych kategorii. Na warsztat wzięliśmy także nowego drona Parrot Anafi, który jednak do końca nas nie przekonał. Dlaczego? Szczegóły w artykule.

Odpowiadamy również na pytanie, czy warto zainwestować w tanią drukarkę 3D na przykładzie XYZ da Vinci Nano. Od siebie bardzo polecam także poradnik dotyczący smartfonowej fotografii z topowymi wskazówkami ekspertów, nie tylko dotyczącymi tego, jak zostać królem Instagrama, ale także… reżyserem filmowym.

Przejrzyj ostatni numer tutaj.