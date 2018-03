Marzec 2018, 3/2018

Marzec. Niby dopiero wiosna przychodzi, ale to przecież już co bardziej przebiegli zaczynają planować majówkowe i wakacyjne wojaże. Gdzie się wybrać i co optymalnie spakować na taki wyjazd, oczywiście w naszym temacie numeru.

Zanim jednak chłodne powietrze opuści nas na dobre, wiele czasu będziemy spędzać przed komputerem. Przyjrzeliśmy się tym z najwyższej półki z ekranami 4K. Który z nich okazał się najlepszy? Do naszych rąk trafił także nowy laptop Microsoftu – wyczekiwany Surface Book 2. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje – przeczytacie na naszych łamach.

Tylko u nas przedstawiamy również wywiad z Philem Schillerem, szefem marketingu firmy Apple, który opowiada o przyszłości marki oraz jej produktach – HomePodzie, iMacu czy iPhonie X.

