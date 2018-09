IFA 2018: Netgear prezentuje router z… Alexą

Routery sieci MESH są ustawiane w całym domu, podobnie jak inteligentne głośniki. Netgear postanowił połączyć te dwa elementy i stworzyć Orbi Voice – głośnik z dźwiękiem od Harman Kardon, który dodatkowo podkręci siłę sygnału Wi-Fi.

Orbi Voice to bezprzewodowy, inteligentny głośnik z wooferem, tweeterem i pasywnymi membranami podkręcającymi basy. Za jakość audio odpowiedzialni są specjaliści z Harman Kardon. Brak dźwięku 360 stopni z nawiązką rekompensują dodatkowe funkcje urządzenia – jest ono bowiem także routerem MESH kompatybilnym z każdym systemem Netgear Orbi Wi-Fi. Router pozwoli na rozszerzenie zasięgu sieci o dodatkowe 420 m2 i zapewni maksymalną prędkość sygnału 2,2 GB/s. Oprócz przetworników w głośniku znajdują się cztery mikrofony i specjalne przyciski, za pomocą których użytkownik komunikuje się z zainstalowaną wirtualną asystentką, Amazon Alexą. Dzięki temu z poziomu Orbi Voice można sterować funkcjami smart home. Sprzęt będzie także współpracował z najpopularniejszymi serwisami streamingowymi.

Inteligentny głośnik od Netgear będzie dostępny w październiku. Urządzenie zostało wycenione na 300 USD (ok. 1 100 PLN). Do jego prawidłowego działania niezbędny jest hub Orbi, który będzie dostępny w zestawie z Orbi Voice za 430 USD (ok. 1 600 PLN).