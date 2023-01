Styczeń 2023, 1/2023

Styczeń. Czas podsumowań, ale i spojrzenia z nadzieją na kolejnych dwanaście miesięcy. To pierwsze przygotowaliśmy w naszej tradycyjnej formie, poprzez plebiscyt ujawniający, jakie technologie najbardziej zaskarbiły sobie nasze uznanie przez ten rok. Przyszłość natomiast reprezentują zapowiedzi, których w tym i w przyszłym miesiącu będziemy opisywać bardzo dużo.

Nie zapominajmy jednak o teraźniejszości. „T3” to przecież przede wszystkim przewodnik po tym, co w tej chwili najgorętszego dzieje się na rynku. Jednym z trendów, który ostatnio mocno daje o sobie znać, są małe telewizory. Do niedawna nieuznawane w świecie rosnących przekątnych ekranu, dzisiaj mające swoją rosnącą rzeszę fanów, zwłaszcza w perspektywie możliwości wyboru pięknego panelu OLED. W związku z tym testujemy i porównujemy ze sobą trzy takie telewizory o rozmiarze 42 cali każdy. Wśród innych testów warto wymienić np. oczyszczacz powietrza, Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09, który, zgodnie z nazwą, nie tylko zwalcza typowe zanieczyszczenia powietrza w naszych domach, ale także zwraca uwagę na kancerogen, o którym dzisiaj jeszcze niewiele się mówi, a który niestety znajduje się w mieszkaniach większości z nas.

Skoro już mowa o kwestiach zdrowotnych, przeprowadziliśmy wywiad z zespołem twórcoów SmartHEAL, Polaków, którzy zdobyli nagrodę Jamesa Dysona za innowacyjny wynalazek, jakim są opatrunki, których nie trzeba zdejmować, by przekazywały lekarzowi informacje o znajdujących się pod nimi ranach przewlekłych.

Na koniec, na nasz redakcyjny warsztat trafiły także m.in. potężny samochód elektryczny Porsche Taycan GTS; głośnik, który nada mocy nawet największym imprezom, czyli Sony XV900; soundbary premium od JBL i Band & Olufsen, czytnik e-booków od Rakutena czy wielki monitor gamingowy od Samsunga.

