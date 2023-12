Grudzień 2023, 12/2023

Każdy z nas ma swoje własne tradycje wprowadzania się w atmosferę świąt. W Niemczech dzieci stawiają but na progu domu, aby Mikołaj mógł go wypełnić słodyczami. W Kolumbii ludzie ustawiają świece na ulicach i werandach, aby uczcić niepokalane poczęcie. Osobiście lubię nadrabiać zaległości w kończeniu gier, tworzyć podsumowania muzyczno-filmowe roku i… sprzątać. Ale każdy według własnego uznania.

„Magazyn T3” ma swoją własną tradycję: coroczny przewodnik po prezentach bożonarodzeniowych. Co roku gromadzimy swoje propozycje, które można skryć pod choinką lub w skarpecie i tym razem nie jest inaczej. Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją listę życzeń, czy też znaleźć pomysły na prezenty dla bliskich, ten artykuł pomoże ci w wyborze idealnych produktów.

I choć nasze mamy mogłyby mieć na ten temat inne zdanie, nie samymi świętami człowiek żyje, więc równie tradycyjnie znajdziecie w tym numerze wiele innych treści, które wypełnią wam czas do premiery ostatniego numeru w tym roku, opatrzonego już datą tego kolejnego. Wciąż rozwijający się rynek smartwatch przyniósł nam premiery od trzech gigantów: Apple, Google i Samsunga. Który z nich wyjdzie zwycięsko z naszego pojedynku?

Nie tylko na ostatniej prostej wygrywa Porsche 911 Carrera 4S. Czy w 2023 (2024???) roku 911-ka nadal jest topowym autem sportowym dla osób mogących pozwolić sobie na większy wydatek? To też sprawdzałem. Wśród testów warto też wymienić chociażby nowe słuchawki gamingowe od Sony: Inzone H5, robota odkurzającego iRobot Roomba Combo J9+, obiektywy do smartfonów od Moment czy opaskę fitnessową Fitbit Charge 6.

Co na deser? Chociażby recenzja kompilacji The Beatles z… ich nowym (!) utworem. Cóż to był za rok…

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny

