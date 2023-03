Wokółuszne headsety gamingowe od JBL

JBL Quantum 360P Console Wireless & JBL Quantum 360X Wireless for Xbox to bezprzewodowe wokółuszne zestawy słuchawkowe do gier z odłączanym mikrofonem na wysięgniku dedykowane odpowiednio konsolom PlayStation i Xbox. Właśnie pojawiają się na polskim rynku.

JBL Quantum 360P Console Wireless & JBL Quantum 360X Wireless for Xbox korespondują kolorystycznie z konsolami PlayStation i Xbox oraz obsługują odpowiednio dźwięk 3D PlayStation 5 oraz dźwięk przestrzenny Windows Sonic. Oba modele są kompatybilne z komputerami PC i wieloma innymi platformami. Za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz z komputerami PC, konsolami Playstation (PS5 i PS4) i Nintendo Switch, za pośrednictwem połączenia Bluetooth 5.2 z urządzeniami kompatybilnymi z technologią Bluetooth oraz za pośrednictwem złącza audio 3,5 mm z komputerami PC, konsolami PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, urządzeniami mobilnymi, komputerami Mac oraz urządzeniami VR.

Odłączany kierunkowy mikrofon na wysięgniku z funkcją Voice Focus sprawia, że inni gracze zawsze mogą usłyszeć użytkownika, nawet gdy w grze zrobi się naprawdę gorąco. Bezstratna łączność bezprzewodowa, 22-godzinny czas pracy akumulatora i lekkie poduszki z pianki zapamiętującej kształt sprawiają, że inni gracze nie stracą nawet sekundy akcji, również podczas najdłuższych sesji grania. Oprogramowanie JBL QuantumENGINE na komputery PC precyzyjnie dostraja dźwięk.

Kinowe brzmienie JBL QuantumSOUND nadaje każdej scenie gry epickiego charakteru. Headsety pozwalają zanurzyć się w świecie gry dzięki 40-milimetrowym przetwornikom.

Czas pracy akumulatora wynosi nawet 22 godziny przy połączeniu za pomocą adaptera lub do 26 godzin przy korzystaniu z połączenia Bluetooth, co oznacza doskonałą jakość dźwięku JBL nawet podczas najdłuższych sesji gamingowych. Jeśli jednak użytkownik nadal potrzebuje więcej czasu, to po pięciu minutach ładowania otrzymuje dodatkową godzinę pracy, a ponadto zestawy słuchawkowe można ładować w trakcie gry za pomocą kabla USB.

Funkcja JBL Dual Source w zestawach umożliwia jednoczesne komunikowanie się z dwoma kanałami: adapter zapewnia łączność z grą, a połączenie Bluetooth umożliwia odbieranie rozmów.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek wynosi 619 PLN.