HTC VIVE zapowiada nowy zestaw VR￼￼

Ostatnie dwanaście miesięcy dla HTC VIVE było wyjątkowo pracowitym okresem. Pod koniec 2021 zaprezentowano ewolucję projektu Proton, który finalnie zadebiutował jako VIVE Flow – lekka para immersyjnych okularów VR. Na targach CES 2022 zaprezentowano VIVE Wrist Tracker, pierwszy zewnętrzny tracker dla zestawu VR typu All-in-One, na targach MWC 2022 zadebiutowały nowe rozwiązania i usługi: 5G i G-Reign, a także strumieniowa transmisja z PC do zestawu VR VIVE Focus 3. Ekosystem VIVE Focus 3 został rozbudowany o dodatki do śledzenia oczu i twarzy. Ale to jeszcze nie koniec dobrych wieści…

HTC VIVE wypuścił teaser nowego zestawu VR na swoim oficjalnym Twitterze. Więcej informacji już wkrótce.