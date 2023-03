TEST: Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 to produkt trzy w jednym, który łączy funkcje oczyszczacza, nawilżacza i schładzacza powietrza. Czy te funkcje nawet w rozbudowanym wariancie uzasadniają wysoką cenę około 3 800 PLN?

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 ma długą nazwę i tak samo długa jest jego lista funkcji o wysokiej jakości. Ale to również sprawia, że jest to zdecydowanie najdroższy model tego typu na rynku. Urządzenie niezależnie rozpoznaje różne rodzaje zanieczyszczeń, a następnie rejestruje je w celu monitorowania. Filtr z węglem aktywnym usuwa zapachy i gazy. Naprawdę błyszczy jednak w kwestii redukcji lotnych związków organicznych (LZO). Są to gazy powoli uwalniane z wielu typowych przedmiotów gospodarstwa domowego, takich jak np. nowy materac, i mogą być szkodliwe w przypadku długotrwałego wdychania. Oczyszczanie odbywa się prawie dwa razy szybciej niż w przypadku przeciętnego sprzętu tego typu. Filtr HEPA-H13 usuwa 99,95 procent zanieczyszczeń o wielkości 0,1 mikrona.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 rozkłada także formaldehyd na wodę i CO 2 za pomocą zintegrowanego filtra do selektywnego utleniania katalitycznego. Formaldehyd przedostaje się do powietrza w pomieszczeniu np. poprzez spaliny samochodowe, materiały budowlane takie jak wełna szklana czy kosmetyki. Do tego dochodzą kleje, różne rodzaje lakierów oraz niektóre produkty z drewna kompozytowego: jest to powszechnie stosowana przemysłowa substancja chemiczna, która odgazowuje w temperaturze pokojowej. Jako kancerogen, jego duże ilości mogą być szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza w pomieszczeniach.

Gadżet ponadto nawilża suche powietrze, co może być pomocne np. dla osób wracających do zdrowia po chorobie. Jednym z przypadków użycia, który od razu przychodzi na myśl, jest pomoc w łagodzeniu bólu gardła, podczas gdy medyczny filtr H13 HEPA zatrzymuje wszelkie patogeny przenoszone drogą powietrzną, czyniąc przestrzeń bezpieczniejszą dla każdego, kto próbuje pomóc się opiekować chorym. Funkcja wykonywana jest niezawodnie i przyda się także przy suchym, zimowym powietrzu. Odparowanie jednego litra wody z 5-litrowego zbiornika zajmuje około 3 godziny 15 minut. Latem natomiast Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 może chłodzić powietrze, działając wydajniej niż wentylator i, choć moje zdanie może być kontrowersyjne, bezpieczniej niż klimatyzator. Przy estymowanym przez nas poborze mocy ok. 12,5 kWh na 100 litrów może nie wydawać się ekonomiczny, ale to nieprawda, bo oferuje ogromną efektywność energetyczną.

Otrzymuje się atrakcyjny wizualnie, sprawdzony produkt o najlepszej w swojej klasie wydajności

Gadżet łączy się z urządzeniami przez Wi-Fi. Można więc sterować nawilżaczem za pomocą dedykowanej aplikacji lub Siri, Asystenta Google czy Alexy i monitorować jakość powietrza w czasie rzeczywistym na podstawie licznych danych. Aplikacja Dyson rysuje w tym celu przydatne wykresy. Można nią także ustawić działanie tak, aby urządzenie włączało się, gdy jakość powietrza spadnie poniżej określonego poziomu: pomyśl o tym jako o trybie „ustaw i zapomnij”. Jak wspominałem już w poprzednich testach urządzeń marki, to najbardziej intuicyjna, szybka i przejrzysta apka tego typu na rynku. Funkcje można również ustawić na określony czas. W zestawie dołączony jest pilot, który choć nie dostarcza dodatkowych informacji jak apka, pozwala na alternatywne sterowanie urządzeniem.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 oferuje 10 różnych poziomów natężenia pracy. Na najwyższym z nich głośność dochodzi do 56 dB. W nocy mogłoby to być irytujące, ale do zachowania ciszy przydatny jest tryb nocny, który pozwala na wypośrodkowanie pracy, by nie zakłócać wypoczynku domowników.

Producent jak zwykle transparentnie podchodzi do tematu bezpieczeństwa i dbałości o klientów. Na stronie Instytutu Matki i Dziecka można zapoznać się z pozytywną opinią konkretnych ekspertów, którzy zbadali produkt pod kątem bezpieczeństwa ogólnego, zdrowotnego i rozwojowego użytkowników, uwzględniając bezpieczeństwo surowców oraz funkcjonalność produktu, czyli praktyczne zastosowanie i stopień realizacji zadeklarowanych przez producenta cech użytkowych produktu, a także poziom satysfakcji użytkowników.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 jest jednym z wielu urządzeń marki, które nie będą sprawiać potencjalnemu nabywcy dylematu. Kosztuje krocie, ale pomijając cenę otrzymuje się atrakcyjny wizualnie, sprawdzony produkt o najlepszej w swojej klasie wydajności. Jeśli nie jesteś zainteresowany funkcją nawilżania, ale nadal interesuje cię wydajność oczyszczacza, to, czego szukasz, to w rzeczywistości Dyson TP09, na którym zaoszczędzisz 700 PLN. Jeśli jednak możesz sobie pozwolić na ten zakup, nie będziesz żałować, bo próg cenowy jest tym jedynym, o który można się potknąć.

Specyfikacja