Under Armour prezentuje kolekcję ubrań dla kosmicznych turystów

Pozaziemskie wyprawy wakacyjne to póki co marzenie, ale już wkrótce ma ono być bliższe realizacji. Prace nad projektami SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic postępują na tyle szybko, że niektórzy producenci postanowili już wejść na rynek kosmicznych gadżetów, na przykład odzieżowa marka Under Armour.

Nowa kolekcja ubrań przygotowana została w porozumieniu z Virgin Galactic z myślą o krótkich, pasażerskich lotach w przestrzeń suborbitalną. W skład pełnego zestawu wchodzi kurtka upamiętniająca wycieczkę, warstwa wewnętrzna, kombinezon treningowy, obuwie i kombinezon kosmiczny. W ich projektowaniu uczestniczyli piloci, lekarze i astronauci, których wiedza posłużyła do stworzenia jak najbardziej komfortowych i stylowych ubrań.

Kolekcja ma być elastyczna i wytrzymała. Podczas lotu turyści nie będą ani na chwilę wychodzili w przestrzeń kosmiczną, dlatego szczelność kombinezonów jest sprawą drugorzędną – muszą one przede wszystkim chronić ich podczas swobodnego unoszenia się w stanie nieważkości.

Każdy turysta, który wykupi lot pasażerski, otrzyma całą kolekcję w cenie biletu – ubrania zostaną skrojone na miarę. Zważywszy na to, że jeden lot kosztuje 250 000 USD, są to jedne z droższych ciuchów, jakie możemy wybrać. Założyciel Virgin Galactic, Richard Branson, zapowiada, że pierwsze testy pasażerskich lotów suborbitalnych rozpoczną się jeszcze w tym roku. Jeśli przebiegną one bez problemów, turyści wzniosą się w przestworza już w połowie 2020 roku.