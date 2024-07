Wi-Fi 7 nadchodzi

Każdy z nas, każdego dnia korzysta z sieci Wi-Fi. Bez względu na to czy sięgamy po telefon, komputer, włączamy telewizor, czy planujemy pranie i parzenie kawy. I, co ważne, oczekujemy, że wszystkie te czynności będą wykonywane jednocześnie bez żadnych opóźnień, błędów czy ładujących się w nieskończoność ekranów startowych. Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw Wi-Fi, jeszcze w tym roku powinien zostać uruchomiony standard Wi-Fi 7, który znacząco zwiększy prędkość przesyłania danych. Rozwiązanie to w połączeniu z aktualnie obowiązującym Wi-Fi 6 poprawi także wydajność sieci. A wszystko po to, aby łącze było w stanie obsłużyć stale zwiększającą się liczbę urządzeń podłączonych do Wi-Fi i zarządzać jego efektywnością.

Wyższa prędkość, niższe opóźnienia, większa niezawodność

Jeśli przyjrzymy się najnowszej historii Wi-Fi, widzimy, że od 2019 roku panuje standard oznaczony 6. Został on wprowadzony z myślą o poprawie wydajności transmisji danych. Wiązało się to głównie z tym, że w tamtym okresie użytkownikom bardziej zależało na możliwie płynnym działaniu wielu urządzeń podłączonych do sieci. Po 5 latach jednak i prędkość stała się problemem, stąd decyzja o wprowadzeniu Wi-Fi 7, które nastawione jest na gigantyczne zwiększenie prędkości transmisji danych – bieżący standard oferuje do 9,6 Gb/s, Wi-Fi 7 aż 46 Gb/s, co oznacza rekordowy, niemal pięciokrotny wzrost szybkości. Oczywiście ta kosmiczna prędkość to nie wszystko, co może zaoferować Wi-Fi 7, wraz z nim nadchodzi nowa wydajność oraz inteligentne rozwiązania, które poprawią jakość dostępu do sieci.

Wi-Fi 7 odblokowuje pełny potencjał pasma 6 GHz, aby podwoić przepustowość poprzedniej generacji. Rozszerzenie kanału do 320 MHz umożliwia z kolei wiele jednoczesnych transmisji z najwyższą możliwą prędkością. Nowy standard zwiększa także liczbę strumieni z 8 do 16, dzięki temu prędkość transmisji danych została podwojona i zapewnia każdemu urządzeniu wystarczającą przepustowość do płynnego działania. Wi-Fi 7 implementuje także schemat modulacji wyższego stopnia 4096-QAM. Dzięki temu użytkownik uzyskuje wzrost o 20% szybkości transmisji względem Wi-Fi 6 i 1024-QAM. Wyższy parametr transmisji umożliwia uzyskanie większej wydajności przesyłania danych – płynne oglądanie filmów w rozdzielczości 4K/8K, granie w gry online bez opóźnień, czy nadawanie transmisji live. Technologie Multi-RU oraz Preamble Puncturing wpływają na pełne wykorzystanie zasobów, a także oddanie do dyspozycji użytkowników wszystkich kanałów, głównego, ale także pobocznych, aby eliminować straty i przestoje. Z kolei dzięki Multi-Link Operation (MLO) Wi-Fi 7 pozwala urządzeniom na jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych między różnymi pasmami częstotliwości i kanałami, aby zwiększyć przepustowość, obniżyć opóźnienia i poprawić niezawodność dla powstających zastosowań. Rozwiązanie to będzie przydatne w przypadku wykorzystania VR/AR, grania w gry online, obsługi zdalnych biur i chmur obliczeniowych.

Przeciążone środowisko sieciowe powoduje, że wykonywanie pracy, łączenia online, a także dostęp do cyfrowego świata rozrywki są bardzo utrudnione. Nie inaczej jest w przypadku systemu smart home, który coraz mocniej rozgościł się w naszych domach. Kilkanaście czy kilkadziesiąt urządzeń systemu monitoringu, sterowania oświetleniem, temperaturą, wilgotnością powietrza czy wszelkiego rodzaju czujniki wymagają stałego połączenia z superszybkim czasem reakcji. Aby raz na zawsze zapomnieć o przerwach w spotkaniach online, ponownym ładowaniu ulubionego filmu, braku możliwości zagrania w najbardziej immersyjne gry wideo czy logowania do usług kolejny raz, warto wykorzystać potencjał standardu Wi-Fi 7, korzystając z akcesoriów TP-Link, które już teraz są gotowe na tę technologiczną rewolucję.

Na pierwszej linii łączności mamy router Wi-Fi TP-Link z serii Archer. Korzysta on z trzypasmowej sieci, zapewniając bezprecedensowe 19 Gb/s. Porty 10 G WAN/LAN gwarantują obsługę łącza światłowodowego, jak i miedzianego. Dodatkowe porty 2,5 G i USB to idealne rozwiązania, aby móc w przyszłości także rozbudowywać domową sieć. Prosta obsługa i łatwość konfiguracji predestynują to urządzenie do pierwszoplanowej roli, ale także wspiera EasyMesh, czyli możliwość tworzenia sieci typu mesh z płynnym roamingiem. Technologia ta pozwala na całkowitą eliminację martwych stref, tak w wielokondygnacyjnym domu, jak i ogrodzie czy tarasie wokół niego. Do sieci można dodać jedną lub kilka jednostek Deco, aby system automatycznie wybierał najlepsze pasmo do obsługi zadań bez względu na to czy jesteś w garażu, na poddaszu, lub odpoczywasz na trawniku. Przedsiębiorców, właścicieli hoteli i pensjonatów powinny z kolei zainteresować punkty dostępowe TP-Link z serii EAP. Te subtelne, niemal niewidoczne czujniki można montować np. na suficie, aby dostarczać internet o prędkości do 9 214 Mb/s w trzech pasmach. Technologia Multi-Link Operation dba, aby sieć była przepustowa i bez względu na liczbę użytkowników i urządzeń z niej korzystających stale wydajna.

Najbliższe miesiące przyniosą wiele zmian w bezprzewodowej łączności. Część użytkowników jest już gotowa na nowy standard Wi-Fi, kiedy inni dopiero planują upgrade domowego systemu. Globalnym zmianom technologicznym kroku dotrzymuje firma TP-Link, która już teraz oferuje całą gamę urządzeń kompatybilnych z Wi-Fi 7. Nie warto zatem czekać do ostatniej chwili, tylko już dziś unowocześnić domową sieć, aby za kilka miesięcy móc cieszyć się Wi-Fi o niespotykanej dotąd prędkości.

Wykorzystaj potencjał WI-FI 7

TP-Link Archer BE800

Router Wi-Fi, który gwarantuje urządzeniom możliwość pracy z pełną prędkością do zawrotnych 19 Gb/s. Pozwala na błyskawiczne pobieranie/wysyłanie plików, strumieniowanie 4K/8K, immersyjne rozgrywki AR/VR bez przerw i lagów. Autorska optymalizacja Wi-Fi, 8 wewnętrznych anten oraz technologia Beamforming zapewniają silniejszy sygnał, stabilne połączenie i mniej zakłóceń.

TP-Link Deco BE85

System mesh, który w najnowszej odsłonie oferuje trzypasmowe Wi-Fi, 12 strumieni i prędkość 19 Gb/s – 11 520 Mb/s (6 GHz), 5 760 Mb/s (5 GHz) oraz 1 376 Mb/s (2,4 GHz). Poszczególne jednostki można łączyć przewodowo i bezprzewodowo, aby eliminować miejsca bez dostępu do internetu. Inteligentne rozwiązania analizują na bieżąco stan sieci i przełączają użytkowników i urządzenia na najbardziej wydajne kanały i pasma.

TP-Link EAP783

Punkt dostępowy, który od razu wzmocni sygnał na powierzchni 200 m2. Oferuje częstotliwość 6 GHz dla czystszego i szerszego zakresu pasma. Z kolei szerokość kanału 320 MHz umożliwia działanie wielu jednoczesnych transmisji. Punkt dostępowy można łatwo zintegrować z Omada SDN i wygenerować aż 24 indywidualne SSID. Obudowa została wykonana z materiałów odprowadzających ciepło, a o gotowości do pracy informuje dioda.