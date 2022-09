Wrześniowy event Apple: premiera iPhone 14

Apple na wydarzeniu Far Out ujawniło linię iPhone’ów 14, trzy nowe zegarki, w tym Apple Watch Ultra oraz następną generację słuchawek AirPods Pro.

iPhone 14

iPhone 14 nie ma zbyt wielu znaczących ulepszeń w stosunku do iPhone’a 13: oba są wyposażone w układ z serii A15 i notcha. Apple wprowadził jednak nowy model Plus, który jest wyposażony w większy wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i dłuższy czas pracy na baterii. Oba urządzenia są wyposażone w ulepszony 12-megapikselowy czujnik aparatu głównego, a także 12-megapikselowy aparat do selfie TrueDepth z autofokusem.

Cena iPhone’a 14 zaczyna się od 5 200 PLN, a iPhone’a 14 Plus od 5 900 PLN. Możesz je zamówić w przedsprzedaży od 9 września.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro i Pro Max są wyposażone w kilka dużych ulepszeń, w tym projekt, który zamienia notcha na wycięcie w kształcie pigułki, w którym mieści się aparat i system Face ID. Apple nazywa to rozwiązanie Dynamic Island, ponieważ powiadomienia będą wyskakiwać i poruszać się po tej przestrzeni. Dodatkowo linia Pro ma mocniejszy układ A16, jaśniejszy wyświetlacz, lepszą żywotność baterii i 48-megapikselowy aparat tylny z matrycą w technologii czteropikselowej. Apple wprowadza również zawsze włączone wyświetlacze do iPhone’a Pro i Pro Max, które po włączeniu przyciemniają tapetę ekranu blokady, aby nadal wyświetlać powiadomienia bez nadmiernego zużywania baterii.

iPhone 14 Pro i Pro Max będą kosztować odpowiednio od 6 500 i 7 200 PLN. Możesz je zamawiać w przedsprzedaży od 9 września.

Watch Ultra

Zupełnie nowy zegarek Apple Watch Ultra oferuje bardziej wytrzymałą konstrukcję dla osób uprawiających sporty ekstremalne. Ma większą, 49-milimetrową kopertę z tytanu, zaprojektowaną, aby chronić ją przed zużyciem, a także nowy przycisk akcji, który można dostosować do przełączania między sportami. Nowa aplikacja Oceanic Plus daje również użytkownikom Ultra możliwość śledzenia ich podwodnych nurkowań. Apple Watch Ultra zapewnia do 36 godzin pracy na baterii po jednym ładowaniu, a Apple planuje wprowadzić funkcję optymalizacji baterii jeszcze w tym roku, która zapewni Ultra wydłużony, 60-godzinny czas pracy na baterii.

Watch Ultra jest już dostępny w przedpsrzedaży w cenie 4 800 PLN, a dostawy rozpoczną się 23 września.

Watch Series 8

Apple Watch Series 8 ma dwa nowe czujniki temperatury – jeden z tyłu i jeden pod wyświetlaczem – zaprojektowane, aby pomóc w śledzeniu cyklu menstruacyjnego. Zegarek sprawdza temperaturę co pięć sekund, a Apple twierdzi, że może wykryć zmiany temperatury nawet o 0,1 stopnia Celsjusza. Dostępna jest również nowa funkcja wykrywania zderzeń, która rozpozna wypadek samochodowy i daje możliwość wezwania pomocy. Apple ogłosił również tryb niskiego zużycia energii, który wyłącza niektóre funkcje, takie jak zawsze włączony wyświetlacz, aby pomóc oszczędzać baterię.

Cena Watch Series 8 zaczyna się od 2 400 PLN. Zamówienia są już dostępne, a dostawy zaczną się 16 września.

Watch SE

Apple wprowadziło nową generację Apple Watch SE. Jest on wyposażony w ulepszony układ S8, który sprawia, że ​​jest o 20 procent szybszy niż model z 2020 roku, a także ma niektóre z tych samych możliwośc, co Watch Series 8.

Zamówić można go już teraz, w cenie od 1 500 PLN, a wysyłki można się spodziewać już od 16 września.

AirPods Pro 2. generacji

Apple ogłosił premierę ulepszonych AirPods Pro. Są one wyposażone w nowy układ H2 i dźwięk przestrzenny oraz dwukrotnie większe możliwości redukcji szumów niż poprzedni model. Oprócz wydłużenia czasu słuchania do sześciu godzin na jednym ładowaniu (lub 30 godzin z etui ładującym), na każdej słuchawce i etui ładującym są również zainstalowane głośniki, dzięki czemu można je zlokalizować za pomocą aplikacji Znajdź.

Nowe AirPods Pro można zamówić w przedsprzedaży za 1 450 PLN od 9 września, a dostępne będą od 23 września.

Na koniec

iOS 16 i watchOS 9 pojawią się 12 września. Aktualizacja iOS 16 udostępnia nowe funkcje ekranu blokady, w tym widżety i powiadomienia, które są zwijane od dołu ekranu, podczas gdy watchOS 9 dodaje pakiet nowych wskaźników monitorowania kondycji.