iRobot wyznacza trendy w sprzątaniu naszych domów

Porządki nieodzownie kojarzone są z wysiłkiem i czasem, który musimy poświęcić tej czynności. Jednak wraz z rozwojem technologii, obowiązek ten stał się mniej uciążliwy. Zwłaszcza dzięki firmie iRobot, która jest pionierem na rynku autonomicznych robotów odkurzających, goszczących od ponad 20 lat w domach na całym globie. Początki marki i rozwiązań przez nią oferowanych sięgają lat 90-tych i kolejne dekady oznaczają stały rozwój, doskonalenie i ulepszanie produktów, technologii i funkcjonalności. Dziś firma iRobot może pochwalić się ponad 50 milionami sprzedanych egzemplarzy robotów na świecie, w tym niemal milionem w Polsce, i nie zwalnia tempa, oferując bardziej wydajne i skuteczne rozwiązania.

Firma iRobot swoje pierwsze kroki stawiała w dziedzinie robotyki i automatyki opracowywanej na zlecenie armii oraz instytutu badań kosmosu. Jednak te technologie ułatwiły późniejsze konstruowanie autonomicznego robota sprzątającego. To przede wszystkim wykrywanie i rozpoznawanie przeszkód, samodzielne poruszanie się w przestrzeni, ale także stała komunikacja z bazowym nadajnikiem. Funkcje te ułatwiły skonstruowanie maszyny do sprzątania, która sama rozpoznaje teren, płynnie przemieszcza się po twardej i miękkiej nawierzchni i efektywnie zbiera nieczystości, omijając te przedmioty, które może uszkodzić. I tak oto w 2002 roku wprowadzono do sprzedaży pierwszy model robota odkurzającego iRobot Roomba. Kolejne dekady to przede wszystkim usprawnienia systemu szczotek, dodanie funkcji zmywania podłóg na mokro, ale także sposoby łączności z samym robotem. Obecna, 10. już generacja Roomby, jest w pełni samodzielnym robotem, który poznaje nasze mieszkanie, planuje harmonogram sprzątania, podpowiada, jak robić to efektywnie, a dodatkowo dba o nasze zdrowie i zasobność portfela.

Ty odpoczywasz, a on sprząta

Jednym z najwyższych i zarazem najbardziej wydajnych modeli jest iRobot Roomba Combo 10 MAX (3 489 PLN). Jest to odkurzająco-mopująca jednostka ze stacją dokującą AutoWash. Jej wyróżnikiem jest 4-stopniowy system sprzątania z dwiema gumowymi szczotkami głównymi oraz szczotką boczną do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach. Roomba Combo 10 MAX może zmywać podłogi na mokro dzięki nakładce mopującej zamontowanej na ruchomym ramieniu, które jest unoszone ponad jednostkę sprzątającą. iRobot jako jedyna firma na rynku oferuje tego typu rozwiązanie i daje ono 100% pewność nie zmoczenia dywanów i wykładzin podczas całego cyklu sprzątania. Warto podkreślić, że podczas mopowania robot wykorzystuje SmartScrub, czyli aktywne szorowanie przypominające pracę człowieka – jednostka porusza się w przód i w tył, aby efektywnie usunąć także zaschnięte plamy. Jeśli zaś chodzi o rozpoznawanie przeszkód, to oprogramowanie iRobot rozpoznaje 80 przedmiotów, co pozwala na ich skuteczne omijanie. Nie ma zatem obawy o zniszczenie rozrzuconych na podłodze kabli, zabawek czy ubrań. Dużym udogodnieniem dla użytkowników i centrum zarządzania robotem jest stacja dokująca. Dba ona nie tylko o zapas energii jednostki sprzątającej, ale gromadzi w worku AllergenLock wszystkie nieczystości, zatrzymując w swoim wnętrzu 99% pyłków i alergenów. Stacja automatycznie po każdym sprzątaniu pierze nakładkę mopującą. Dodatkowo cykl sprzątania samej jednostki kończy oczyszczenie wnętrza stacji dokującej, aby zadbać o higienę urządzenia i przygotować go do kolejnej sesji.

Użytkownicy, którzy do swojego mieszkania potrzebują jednostki odkurzającej powinni zapoznać się z iRobot Roomba j9+ ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base (3 199 PLN). Efektywność sprzątania gwarantują dwie gumowe szczotki główne, osadzone na ruchomej głowicy, a także szczotka boczna do wymiatania nieczystości z ciasnych zakamarków i przy krawędziach. Ta ruchoma powierzchnia powoduje, że szczotki dobrze przylegają do nierównej podłogi, ale także perfekcyjnie oczyszczają np. fugi. Dodatkowo robot wykorzystuje 3-stopniowy system sprzątania oraz dodatkowy poziom do oczyszczania dywanów z technologią Carpet Boost. Urządzenie automatycznie rozpoznaje miękkie podłoże i zwiększa swoją moc. iRobot Roomba j9+ wykorzystuje technologię Dirt Detective – na podstawie każdej kolejnej misji automatycznie ustala priorytet dla pomieszczeń mocniej zabrudzonych i ustawia kolejność ich sprzątania. Oczywiście z poziomu aplikacji lub przy pomocy asystenta głosowego możemy w każdej chwili wezwać pomocnika do wysprzątania kuchni bądź pokoju dziecka, ale zaplanowane przez niego harmonogramy pozwalają na efektywne, bardziej wydajne sprzątanie podczas nieobecności domowników. Udogodnieniem jest także stacja Clean Base – Roomba j9+ samodzielnie opróżnia swój pojemnik na brud do worka znajdującego się w jej wnętrzu, a jego pojemność wystarcza nawet na 60 dni bez jakiejkolwiek ingerencji właściciela. Dodatkowo w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, robot podjedzie do stacji, naładuje się i wróci dokładnie w to miejsce, w którym skończył pracę, aby dokończyć sesję sprzątania.

Przygodę z autonomicznym robotem można rozpocząć od podstawowej jednostki, ale takiej, która nie jest pozbawiona przydatnych funkcji. Przykładem jest model iRobot Roomba j7 (1 599 PLN). W pierwszej kolejności urządzenie wykona przejazd po mieszkaniu, opracuje jego mapę i pozwoli stworzyć harmonogram sprzątania. Oczywiście z poziomu aplikacji można utworzyć strefy z zakazem wjazdu lub skorygować zaproponowany plan, aby np. kuchnia lub salon były częściej odkurzane. Urządzenie wykorzystuje jednak technologię Dirt Detect, która oznacza najbardziej zabrudzone przestrzenie i koncentruje pracę robota właśnie tam. Dodatkowo wykorzystuje on inteligentne rozpoznawanie i omijanie przeszkód PrecisionVision, co wpływa na pozostawienie nienaruszonych przedmiotów, ale i niespodzianek pozostawionych przez domowe zwierzęta. Właściciele psów i kotów dodatkowo polubią system gumowanych szczotek, w które nie wkręca się sierść ich pupili, co pozwala utrzymać robota w czystości i gotowości do kolejnej sesji sprzątania. Warto również podkreślić, że iRobot Roomba j7 wykorzystuje ruchomą głowicę ze szczotkami, która umożliwia efektywne sprzątanie twardych podłóg, ale i tych z dywanami czy wykładzinami. Odpowiednio wysoka moc ssąca poradzi sobie nawet z dłuższym włosiem, aby perfekcyjnie je oczyścić. Urządzenie zostało wyposażone w filtr AeroForce, a nieczystości gromadzone są w szczelnym zbiorniku, który z łatwością można opróżnić, a w razie konieczności umyć pod bieżącą wodą. Zaletą tego rozwiązania jest także pojemny akumulator, który pozwala 75 minut ciągłego odkurzania, a kiedy będzie potrzebne uzupełnienie energii, robot podjedzie do stacji ładującej, a następnie dokończy zaplanowane sprzątanie.