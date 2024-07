TEST: Aqara Hub M3

O istnieniu nowej bramki Hub M3 dowiedzieliśmy się podczas styczniowej prezentacji firmy Aqara na tegorocznych targach CES w Las Vegas, jednak dopiero kilka tygodni temu trafiła ona oficjalnie do sprzedaży. Z zapewnień producenta wynikało, że ma to być zupełnie nowy trzon każdego inteligentnego domu, łączący nie tylko urządzenia marki, ale również inne korzystające ze standardu Matter. Jak to wygląda w praktyce?

Aqara Hub M3 to bezpośredni następca wysłużonego modelu Hub M2, który w zadziwiająco szerokim portfolio bramek producenta (obecnie siedem modeli) był jedynym, który dostał aktualizację do standardu Matter. Nowy model to nadal mały, czarny kawałek plastiku, ale tym razem zamiast krążka dostaliśmy prostokąt. Hub M3 trudno zatem nazwać ozdobą wnętrza, ale jego niewielki rozmiar pozwoli mu się wtopić w tło większości domów.

Urządzenie może się komunikować za pośrednictwem protokołu ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, IR i Thread. Ponadto nowy model nie tyle zaadaptował się do standardu Matter, co został stworzony z myślą właśnie o nim. Możemy teraz zatem połączyć się bezpośrednio z nowymi czujnikami Aqara Door and Window Sensor P2 i Motion and Light Sensor P2 za pośrednictwem sieci Thread lub sczytać przez emiter IR pilota do klimatyzacji, przekonwertować go w urządzenie Matter i dodać np. do Apple HomeKit z pełną obsługą temperatury i siły nawiewu. Możemy jednak przede wszystkim, po raz pierwszy w historii firmy Aqara, podłączyć do naszej bramki np. czujnik ruchu, gniazdko czy żarówkę innej marki, tak długo jak ta korzysta ze standardu Matter. Jeśli brzmi to trochę zbyt dobrze, aby było prawdziwe, to niestety tak (na ten moment) jest. Standard Matter to nadal technologiczna „droga gniewu”, więc lista kompatybilnych marek i urządzeń jest mocno ograniczona. Nie oznacza to bynajmniej, że tak pozostanie, ale warto póki co odrobinę poskromić swoje oczekiwania.

Niech ten fakt jednak nie zepsuje wam ogólnego wrażenia, gdyż po moich testach uczciwie mogę stwierdzić, że urządzenie to ma naprawdę wiele do zaoferowania. Dodane przez nie do ekosystemu Aqara produkty można za pośrednictwem aplikacji Aqara Home wykorzystywać do tworzenia stosunkowo złożonych automatyzacji. Warto tutaj wspomnieć, że Hub M3 w swoim założeniu stawia przede wszystkim na lokalne połączenie i ograniczenie udziału chmury do minimum. Oznacza to, że większość naszych automatyzacji powinna działać nawet przy braku dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach nawet braku samej bramki. Hub M3 może również kontrolować działanie modelu Hub M2, o ile nadal z niego korzystamy, lub całkowicie go zastąpić dzięki wygodnej funkcji migracji urządzeń i automatyzacji. Sama bramka może ponadto być zasilana przez port USB-C lub za pośrednictwem kabla Ethernet, o ile nasz router ma funkcję PoE – zawsze jeden kabel i zasilacz mniej. Jakby tego było mało, do bramki trafił również głośnik, który może pełnić rolę syreny alarmowej (do 95 db) lub dzwonka do drzwi.

Aqara Hub M3 to naprawdę solidny produkt, który w pełni otwiera się na obietnice standardu Matter. Jej jedynym problemem jest fakt, że rzeczony standard nadal cierpi na problemy wieku dojrzewania. W związku z tym dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to bez dwóch zdań najlepsza bramka firmy Aqara. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłości może być to najlepsza bramka do budowy kompletnego inteligentnego domu w ogóle, bez ograniczeń stawianych przez portfolio produktów chińskiego producenta.

Specyfikacja

CENA 579 PLN

579 PLN ŁĄCZNOŚĆ ZigBee, Bluetooth, IR, Wi-Fi, Thread

ZigBee, Bluetooth, IR, Wi-Fi, Thread ZASILANIE USB-C, PoE

USB-C, PoE WYMIARY 105 x 105 x 36,5 mm