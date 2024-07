TEST: Mercusys MB-230-4G

Każdy z nas chce mieć dostęp do szybkiego internetu o stałej prędkości. Bez względu na to czy akurat pracujemy, słuchamy muzyki, przeglądamy nagrania z systemu monitoringu, czy ustawiamy timer w ekspresie do kawy, niezbędne jest Wi-Fi o dobrej wydajności. Często jednak domowe łącze płata figle, a to znak, że pora pomyśleć o routerze, który zagwarantuje stabilne połączenie, bez względu na liczbę urządzeń korzystających z sieci.

W ofercie Mercusys znajdziemy model MB230-4G, który w dwóch pasmach 5 i 2,4 GHz oferuje prędkości Wi-Fi odpowiednio do 867 Mb/s i 300 Mb/s. Dodatkowo, dzięki obsłudze szybkiego łącza internetowego 4G+ w kategorii 6, można osiągnąć prędkość pobierania nawet do 300 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s. Router korzysta z technologii agregacji pasm (Carrier Aggregation), dzięki czemu może uzyskać tak wysoką prędkość LTE i stabilną sieć Wi-Fi, która umożliwia strumieniowanie treści, granie w gry, przeglądanie internetu, wideokonferencje, czy podłączenie kolejnych urządzeń do sieci. I jeśli jesteśmy przy liczbie telefonów, komputerów, tabletów, sprzętów AGD, telewizorów czy akcesoriów smart home, to producent deklaruje, że router może obsłużyć jednocześnie nawet 64 urządzenia.

Warto podkreślić, że Mercusys MB230-4G sprawdzi się jako rozwiązanie domowe, ale także zadba o internet dla rodziny podczas wakacji lub wyjazdu służbowego poza granice kraju. Został on bowiem wyposażony w port WAN/LAN, który jest zgodny z modemami kablowymi, światłowodowymi i starszymi, telefonicznymi, a kompatybilność z FDD-LTE i TDD-LTE umożliwia działanie z większością operatorów internetowych na całym świecie. Wystarczy włożyć kartę nano SIM i włączyć router, aby udostępnić sieć 4G LTE swoim urządzeniom. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie także w miejscach, w których występuje słabszy zasięg lub w sytuacji, w której będziemy potrzebować stabilnego łącza, np. podczas spotkania online czy streamowania. Możliwości Mercusys docenią także użytkownicy, którzy do tej pory mieli problemy ze stabilnością i pełnym pokryciem siecią Wi-Fi całego mieszkania, ale także tarasu czy przydomowego ogrodu. Model ten został wyposażony w wewnętrzne anteny o dużym zysku, które wzmacniają sygnał Wi-Fi, zwiększając czułość routera i zasięg jego połączeń.

Duży plus należy się firmie Mercusys za przyjazną aplikację i bardzo intuicyjne zainicjowanie pracy routera. Nie trzeba mieć wiedzy specjalisty urządzeń sieciowych, aby poprawnie skonfigurować MB230-4G, a także zarządzać Wi-Fi, przydzielać dostęp gościom, ustawiać limity danych, czy kontrolować jakość połączenia.

Po drugiej stronie jest jakość wykonania i możliwości podłączenia do prądu i łącza internetowego. Urządzenie jest lekkie, niestabilne, zwłaszcza w pozycji wertykalnej, a obudowa nie wygląda na dość solidną. Sporym problemem może być także próba podłączenia routera do prądu i przewodowo do sieci. W większości przypadków okaże się, że będzie potrzebne dodatkowe okablowanie, aby ustawić router w wybranym miejscu w domu.

Pierwsze problemy z zanikającą siecią, spadkiem prędkości domowego Wi-Fi, czy konieczność wzmocnienia sygnału, powinny skłonić nas do wyboru jakościowego routera. W przystępnej cenie znajdziemy Mercusys 230MB-4G, który nie tylko ustabilizuje łączność w domowym zaciszu, ale może okazać się także przydatny podczas zbliżających się wakacyjnych wyjazdów.

Specyfikacja

CENA 350 PLN

350 PLN CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY 5 GHz, 2,4 GHz

5 GHz, 2,4 GHz MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz

867 Mb/s w paśmie 5 GHz, 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz PORTY gigabitowy port LAN/WAN, gigabitowy port LAN, slot na kartę nano SIM

gigabitowy port LAN/WAN, gigabitowy port LAN, slot na kartę nano SIM WYMIARY 95 × 61 × 166 mm