Grande Panda: nowy globalny gracz od FIATA

Mogąca poszczycić się ponad stuletnią historią marka FIAT to jeden z najstarszych działających producentów samochodów i prawdziwie globalna marka, która w tym roku obchodzi swoje 125-lecie. Historia FIATA jest niezwykle bogata w osiągnięcia i rekordy, nie zapominając również o pozycji lidera i globalnym zasięgu marki, która jest blisko swoich klientów i ich potrzeb. W tym ważnym, jubileuszowym roku FIAT wprowadza nową Grande Pandę, oferując swoim klientom na całym świecie nowy globalny model, idealny dla rodzin i współczesnego środowiska miejskiego.

Grande Panda to pierwszy nowy samochód w rodzinie, w której co roku aż do 2027 r., pojawi się nowy model. Nowa gama modeli została zaprojektowana z myślą o podboju dróg całego świata i uzupełnieniu oferty marki. Innowacyjny projekt marki FIAT polega na produkcji pojazdów na tej samej globalnej platformie STLA Smart, dostępnej w różnych wariantach multienergetycznych, która zostanie wdrożona w każdym regionie świata, umożliwiając marce produkcję wielu różnych pojazdów, odpowiadających na potrzeby klientów na całym świecie.

Zaprojektowany we Włoszech w Centrum Stylu w Turynie, Fiat Grande Panda wyróżnia się na tle innych samochodów z segmentu B wyjątkową kompaktowością przy długości zaledwie 3,99 m, czyli poniżej średniej w segmencie wynoszącej 4,06 m, oraz charakteryzuje się prostymi liniami i dobrze zorganizowanym, przestronnym a jednocześnie kompaktowym wnętrzem. W nowym modelu FIAT-a może wygodnie podróżować pięć osób, a samochód jest idealny zarówno dla rodzin, jak i dla współczesnej mobilności miejskiej. Aby podkreślić siłę i wyjątkowość modelu, jego bryła jest solidna i mocna. Ostre linie i dynamiczny design nadwozia są zaznaczone przez wyraźne linie profili. Grande Panda została zaprojektowana, aby przenieść markę w przyszłość dzięki innowacyjnemu i inteligentnemu wykorzystaniu przestrzeni, atrakcyjnej osobowości i zaskakującym funkcjom.

Nowy Fiat Grande Panda wyróżnia się charakterystycznym wyglądem nadwozia, subtelną kombinacją wyrazistych linii oraz miękkich i odważnych powierzchni, które podkreślają solidne nadkola. Ponadto „włoskość” nowego Fiata Grande Panda od razu staje się oczywista dzięki kultowemu i radosnemu włoskiemu designowi, który jest synonimem piękna. Ten kompaktowy samochód rodzinny dostępny będzie w jasnych kolorach nadwozia, między innymi w odcieniu żółci.

Przód charakteryzuje się zwartą bryłą o wyrazistym, nowym charakterze. Precyzyjne, prostopadłe linie otaczają progresywny układ kwadratowej siatki, tworząc solidny, elegancki wygląd, który generuje efekt pikseli rozpościerający się od środka błyszczącej czarnej górnej osłony chłodnicy do reflektorów. Osłona podwozia w dolnej środkowej części zderzaka podkreśla charakter w stylu SUV-a, natomiast reflektory składające się z opalowych kostek, nawiązują do okien fasady fabryki Lingotto. Co więcej, obok unikalnej sygnatury świetlnej, światła do jazdy dziennej (DRL) zamieniają się w kierunkowskazy i podświetlają niektóre kostki, które wyglądają jak poziome piksele ułożone we wzór szachownicy.

Z boku sylwetka Fiata Grande Panda nawiązuje do wyrazistej Pandy z lat 80-tych, jej niezaprzeczalnego, pewnego siebie uroku będącego zasługą dynamicznej kabiny pasażerskiej i przeszklonych powierzchni.

Klinowaty kształt nadwozia i kabiny jest wyraźnie zdefiniowany i jeszcze bardziej podkreślony przez nachylone relingi dachowe, które przesuwają się od góry w kierunku tyłu.

W hołdzie dla klasycznej Pandy 4×4, litery wyrazu Panda zaskakują: są wytłoczone w trójwymiarowym reliefie na drzwiach, odbijając otoczenie i ożywiając dolną część boku. Co więcej, niepowtarzalne nachylenie kąta w stosunku do pionowej bryły tyłu jest odwzorowane przez solidny słupek „C”. Aby uzyskać taki efekt soczewki, czarna kwadratowa plakietka została połączona z grafiką przeszklonej powierzchni, tworząc uderzający efekt, w którym cztery litery tworzące nazwę FIAT zamieniają się w cztery paski, które zdają się poruszać wokół pojazdu.

Tył również charakteryzuje się odważnym wyglądem dzięki wydatnym nadkolom, nachyleniu szyb, układowi tylnej szyby, reflektorom i osłonom, które nadają Fiatowi Grande Panda bezpieczny i stabilny wygląd oraz zapewniają solidne trzymanie się drogi. Bryła tylnej części została optycznie powiększona dzięki zintegrowaniu błyszczącej czarnej ramki z trójwymiarowymi literami Panda – to ukłon w stronę oryginalnej Pandy. Wreszcie, aby zachować motyw geometrii z lat 80. w połączeniu z futurystycznym stylem, 17-calowe felgi aluminiowe o diamentowym szlifie zostały wzbogacone o atrakcyjny, stylizowany wzór w kształcie litery X.

Dzięki specjalnemu i nowemu językowi projektowania, Fiat Grande Panda już teraz kształtuje przyszłość. Jest to element dążeń marki, by zaoferować klientom na całym świecie wyjątkowy samochód, który wyraża wszystkie jej wartości poprzez swój charakterystyczny design.