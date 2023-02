JBL Tour One M2 wkraczają na rynek

Nowe wokółuszne słuchawki premium JBL Tour One M2 stworzono dla wygody i zaprojektowano, by inspirować użytkownika.

JBL Tour One M2 to słuchawki wyposażone w brzmienie JBL Pro Sound z certyfikatem Hi-Res oraz technologię True Adaptive Noise Cancelling, która wytłumia hałas, dzięki czemu można słuchać ulubionych playlist czy nawet ciszy. To przestrzenny dźwięk nawet do 50 godzin, również w podróży. To również wyraźne rozmowy dzięki technologii 4 mikrofonów. Wbudowane mikrofony potrafią rozpoznać głos użytkownika, więc można szybko porozmawiać w słuchawkach dzięki funkcji Smart Talk. Można też włączyć funkcję Personal Sound Amplification, aby wzmocnić głos swój i innych bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Technologia True Adaptive Noise Cancelling automatycznie wykorzystuje 4 mikrofony wykrywające szumy, aby w czasie rzeczywistym dostosować się do otoczenia i zminimalizować zakłócenia. Optymalizuje też wydajność JBL Tour One M2, zapewniając doskonałe doznania dźwiękowe, podczas gdy użytkownik reguluje tryb ANC w aplikacji JBL Headphones. Algorytm wyraźnych połączeń z 4 mikrofonami w słuchawkach JBL Tour One M2 ułatwia rozmowy nawet w głośnym lub wietrznym otoczeniu, a także korzystanie z pomocy wybranego asystenta głosowego. Natomiast funkcja VoiceAware pozwala określić, w jakim stopniu chcesz słyszeć własny głos poprzez kontrolowanie sygnału z mikrofonu kierowanego do słuchawek. Słuchając muzyki, użytkownik może zachować świadomość otoczenia dzięki Smart Ambient, kontrolując poziom dźwięków otoczenia i włączając przycisk Personal Sound Amplification w aplikacji JBL Headphones, aby podnieść głośność rozmów o +15-20 dB i dostosować balans L/P. Dzięki funkcji Smart Talk nie trzeba zatrzymywać muzyki, aby odbyć szybką rozmowę: technologia rozpoznawania głosu reaguje na głos użytkownika, wstrzymując odtwarzanie i włączając funkcję TalkThru. Dźwięk Pro Sound to krzywa dźwięku JBL zapewniająca precyzyjny, wierny dźwięk i mniej zniekształceń przy każdej muzyce, o dowolnej częstotliwości i głośności. Z 40-mm przetwornikami Tour One M2 usłyszeć można najwyższej jakości brzmienie, od bogatych, wyrazistych basów po porywające najwyższe tony. Personi-Fi 2.0 daje możliwość dostosowania dźwięku do osobistego profilu słuchowego dzięki interaktywnym narzędziom, które wykorzystują precyzyjne informacje o użytkowniku i jego preferencjach do uzyskania dokładnie takiej krzywej dźwięku, jaka najbardziej mu odpowiada. Sterowanie głosowe bez użycia rąk pozwala łączyć się z cyfrowym światem w dowolnym miejscu. Wystarczy powiedzieć „OK, Google” lub „Alexa”, aby porozmawiać z wybranym asystentem głosowym i sterować słuchawkami za pomocą komunikatów głosowych w wielu językach. Dźwięk Bluetooth 5.3 LE (dostępny od wiosny 2023 r. poprzez aktualizację OTA – Over The Air) zapewni jeszcze bardziej stabilne i bezpieczne połączenie.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek to 1 549 PLN.