Creative Pebble Nova z wyróżnieniem European Hardware Awards

Creative Pebble Nova został uznany za najlepszy głośnik roku 2025 w plebiscycie European Hardware Awards. To wyróżnienie, przyznawane przez ponad 100 redaktorów technologicznych z całej Europy.

Model Pebble Nova to najnowszy rozdział w sukcesie kultowej serii Creative Pebble. Tym razem producent postawił na zaawansowane przetworniki współosiowe (1” + 3”), kierunkowe brzmienie, podświetlenie RGB i kompaktową formę – wszystko po to, by dostarczyć immersyjny dźwięk bez konieczności zajmowania połowy biurka.

Dzięki kątownie ustawionym przetwornikom (45°) i obecności pasywnego radiatora basowego, dźwięk jest nie tylko klarowny i zbalansowany w całym paśmie (od 55 Hz do 20 kHz), ale też dynamiczny i pełen głębi. Idealne rozwiązanie dla graczy, twórców i wszystkich, którzy oczekują więcej od desktopowego audio.

Nowoczesne, eleganckie wzornictwo Pebble Nova – wzbogacone o subtelne efekty świetlne i opcjonalny stojak – doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych przestrzeni biurowych i gamingowych. To sprzęt, który gra świetnie i wygląda równie dobrze.

Creative po raz kolejny udowadnia, że wie, jak łączyć innowację, estetykę i dostępność – wyznaczając nowy kierunek dla domowego audio.

Creative Pebble Nova dostępny jest w cenie 1 199 PLN na stronie: mediaexpert.pl/pebblenova

Więcej informacji o modelu i pełnej ofercie Creative: www.creative.com