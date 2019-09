Nagrody Emmy 2019 rozdane

Podczas 71. gali rozdania nagród Emmy HBO otrzymało 34 statuetki, w tym 9 nagród Primetime Emmy, stając się tym samym najbardziej nagrodzoną stacją telewizyjną w tegorocznej edycji. Wśród nagrodzonych tytułów HBO znalazły się m.in. Gra o tron (12 nagród), Czarnobyl (10 nagród) Barry (3 nagrody) Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (4 nagrody), Sukcesja (2 nagrody) czy Leaving Neverland (1 nagroda).

Wśród produkcji HBO nagrodzonych w tym roku nagrodą Emmy znalazły się:

Gra o tron (Game of Thrones) – 12 statuetek, w tym m.in. za: najlepszy serial obyczajowy, dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu obyczajowym (Peter Dinklage), najlepszy casting w serialu obyczajowym, najlepsze kostiumy (fantasy/ sci-fi), najlepszą muzykę w serialu (oryginalna ścieżka dźwiękowa), najlepsze efekty specjalne czy najlepszy montaż dźwięku w serialu komediowym lub obyczajowym, najlepszy montaż w serialu obyczajowym;

Czarnobyl (Chernobyl) – 10 statuetek, w tym w takich kategoriach jak: najlepszy miniserial, najlepsza reżyseria miniserialu lub filmu (Johan Renck), najlepszy scenariusz miniserialu lub filmu (Craig Mazin), najlepsze zdjęcia w miniserialu lub filmie, najlepsza muzyka w miniserialu, filmie lub programie specjalnym, najlepszy montaż dźwięku w miniserialu, filmie lub programie specjalnym, najlepszy montaż w miniserialu lub filmie telewizyjnym;

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (Last Week Tonight with John Oliver) – 4 statuetki , w tym w takich kategoriach jak: najlepszy program rozrywkowy – talk show, najlepszy scenariusz programu rozrywkowego, najlepszy montaż w programie rozrywkowym;

Barry – 3 nagrody, w tym w takich kategoriach, jak najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym (Bill Hader), najlepszy montaż dźwięku w serialu obyczajowym, komediowym (półgodzinnym) albo w programie animowanym;

Sukcesja (Succession) – 2 statuetki w takich kategoriach, jak: najlepszy scenariusz serialu obyczajowego (Jesse Armstrong) oraz najlepsza oryginalna muzyka w czołówce;

Leaving Neverland – 1 statuetka dla najlepszego filmu dokumentalnego lub opartego na faktach programu specjalnego.

Nagrody otrzymały również takie produkcje HBO jak The Sentence (1 statuetka), When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special (1 statuetka). Niemal wszystkie nagrodzone produkcje HBO dostępne są w serwisie HBO GO. Wśród produkcji wyróżnionych w tym roku statuetką Emmy znalazły się także inne seriale, które dostępne są dla polskiego widza w HBO GO, takie jak: Obsesja Eve (Killing Eve), Ucieczka z Dannemory (Escape at Dannemora), Opowieść podręcznej(The Handmaid’s Tale), Skandal w angielskim stylu (A Very English Scandal) oraz The Act.