TEST: Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV to flagowy smartfon Sony na rok 2022. Wyposażony po brzegi w najnowocześniejsze technologie i funkcje, nie jest tak przesadny jak stanowiąca nieomal oddzielną kategorię produktów Xperia PRO-I z prawdziwym przetwornikiem obrazu typu 1.0, ale i tak jest produktem premium.

Od wielu już lat Sony nie zmienia swojego podejścia do designu Xperii, uparcie i bez skrupułów odmawiając odejścia od surowej bryły prostokąta. To jedna z moich ulubionych form w kategorii smartfonów opartych na Androidzie. Chwytając Xperię 1 IV, od razu czuje się jej ostre krawędzie, jednak w połączeniu z dość wąską konstrukcją telefonu, urządzenie trzyma się pewnie, czego nie można powiedzieć o większości szerszych konkurentów. Jest ona także lekka i doskonale wyważona. Rzadko zdarza mi się czuć taką swobodę, korzystając z drogiego smartfona bez etui, ale tutaj nie miałem wątpliwości, że mogę sobie na to pozwolić.

Na prawym boku obudowy znajduje się dwustopniowy spust migawki, której klik stał się jakby mniej chwiejny. Przycisk zasilania zawiera skaner linii papilarnych, a przełącznik głośności znajduje się tuż nad nim. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala — dużo, ale urządzenie jest wąskie, a ekran ma proporcje 21:9. Jest to panel OLED zgodny z HDR o rozdzielczości 4K (3840×1644 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i częstotliwości skanowania dotykowego 240 Hz. Innymi słowy — to piękny ekran. Jeszcze piękniejszy po włączeniu trybu twórcy w ustawieniach wyświetlacza, aby uzyskać naturalne odcienie barw. Domyślnie ekran ma to mocne nasycenie, które może wyglądać atrakcyjnie w sklepie, ale używanie go na dłuższą metę jest męczące. Wraca pytanie, czy ekran 4K jest znacząco lepszy niż, dajmy na to, 1440p u konkurencji? Nie. Ale Sony zdaje się Xperią 1 IV krzyczeć na każdym kroku, że dodaje jakąś atrakcyjną opcję, bo… może. Sony nie zapomniało o wciąż użytecznych elementach, usuwanych z wielu modeli innych marek: jest tu i gniazdo słuchawkowe, i dioda LED dla powiadomień i miejsce na kartę microSD.

Smartfon ma trzy obiektywy — ultraszerokokątny 16 mm (0,67x), szerokokątny 24 mm i teleobiektyw z rzeczywistym zoomem optycznym 85-125 mm. Tak, w przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy mieliśmy dwa teleobiektywy i przełączaliśmy się między nimi (z zoomem cyfrowym pomiędzy), Xperia 1 IV pozwala teleobiektywowi na fizyczne przybliżenie od 3,5x do 5,2x. Soczewki zostały skalibrowane przez firmę Zeiss i mają powłokę Zeiss T*, która zmniejsza odbicia i zapewnia lepszy kontrast. Wszystkie tylne kamery są wyposażone w 12-megapikselowy sensor Exmor RS firmy Sony, który może nagrywać wideo 4K z prędkością do 120 klatek na sekundę… w HDR! Wszystko to brzmi genialnie na papierze i nie inaczej jest w rzeczywistości. Zdjęcia mają żywe i piękne kolory oraz niesamowite szczegóły. Podczas gdy inne telefony lubią wyostrzać detale do tego stopnia, że są postrzępione, drobne obiekty na zdjęciach Xperii wyglądają czysto. Wyjątkiem są zdjęcia nocne. Migawka jest wolna, więc wykonywanie zdjęć w takich warunkach wymaga odrobiny cierpliwości i konfiguracji. A ta jest bogata. Sony korzystając ze swojego doświadczenia fotograficznego, udostępnia trzy apki, które powinny spodobać się każdemu twórcy treści (więcej o nich w ramce). Aparat do selfie ma również sensor 12 Mp, choć jego obiektyw nie jest tak wymyślny. Tak więc ekspozycja i szczegóły nie są tak dobre jak w przypadku głównego aparatu.

Głośniki stereo Sony Xperii 1 IV brzmią bardzo dobrze, choć warto od razu włączyć w ustawieniach dźwięk Dolby, który zapewnia zrównoważony, mięsisty, szczegółowy dźwięk. Nie jest on przesadnie głośny, ale komfortowy. Dodatkowo smartfon ma wbudowaną obsługę 360 Reality Audio. Oznacza to, że możesz słuchać utworów 360 Reality bezpośrednio z głośnika telefonu. Co więcej — Xperia 1 IV może przeskalować dowolny dźwięk stereo, aby uzyskać poszerzony dźwięk 360 Reality. Oczywiście zawsze najlepiej jest słuchać muzyki, która została specjalnie zmasterowana pod kątem tego formatu, ale upscaler zdecydowanie się przydaje i dochodzi do poziomu reprezentowanego przez Apple ze Spatial Audio.

Warto dodać, że Xperia 1 IV ma podobno robić szalenie dobre nagrania audio w dedykowanej apce, na którą jednak musimy jeszcze poczekać. Nagrany dźwięk ma przesyłać do chmury i przetwarzać go tak, aby brzmiał, jakby zostały nagrany za pomocą profesjonalnego mikrofonu. Czekamy!

Sony jest dość dobrze znane z tego, że trzyma się jak najbliżej standardowego systemu Android. A Xperia 1 IV nie robi pod tym względem wyjątku, dostarczając Androida 12 z minimalnymi zmianami. Jeśli chodzi o wydajność, nie powinno dziwić, że Xperia 1 IV jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co ma dla niej Sklep Play. Wbudowany Game Enhancer pozwala blokować gesty nawigacyjne i powiadomienia. Gry działają doskonale na tej bestii, chociaż przy dłuższej sesji poczułem ciepło Snapdragona 8 Gen 1, przechodzące przez cienką obudowę telefonu. W benchmarkach smartfon pokonuje Samsunga Galaxy S22 Ultra, ustępując tylko iPhone’owi 13 Pro.

Urządzenie ma w obudowie baterię o pojemności 5 000 mAh, co jest imponujące, biorąc pod uwagę jego rozmiar. Nie jest to bateria na dwa dni użytkowania, ale nigdy nie ma się poczucia, że Xperia nie dotrwa do końca tego pierwszego.

Sony Xperia 1 IV całą sobą krzyczy, że jest smartfonem dla twórców. Widać to od razu po trzech stockowych aplikacjach dla aparatów i mnóstwie ręcznie konfigurowalnych elementów sterujących. Jej 120 Hz wyświetlacz 4K i solidne głośniki stereo pomagają cieszyć się dowolnymi multimediami. Do tego niewielka waga i bardzo wygodna konstrukcja sprawiają, że doskonale nadaje się do noszenia na co dzień, pomimo całej technologii upakowanej wewnątrz urządzenia. Niesamowite jest też, że Sony utrzymuje gniazdo słuchawkowe w swoich telefonach, gdy firma ma mnóstwo słuchawek bezprzewodowych, które z przyjemnością mogłaby agresywniej promować wśród użytkowników. W czasach wszechobecnej drożyzny cieszy też miejsce na kartę pamięci. Te ostatnie elementy są często zapominane w produktach klasy premium, forsujących najnowsze rozwiązania, niekoniecznie wygodne dla klienta.

Skoro już jednak mówimy o pieniądzach, cena wywoławcza za Xperię 1 IV jest bardzo wysoka. 6 500 PLN to więcej niż trzeba wydać np. na iPhone’a 13 Pro Max 256 GB. Jeśli jesteś twórcą, który potrzebuje całej tej dobroci, którą oferuje flagowiec Sony w swojej kompaktowej formie, nie powinieneś poczuć się rozczarowany. Osobiście brakuje mi tylko, by zdjęcia robione nocą były jeszcze lepsze, czego mam nadzieję doczekamy się w piątej iteracji tego smartfona. Bez względu na sprzedaż myślę, że kontynuacja nadejdzie, bo producent pokazuje Xperią 1 przede wszystkim to, ile dobroci jest w stanie bez żadnych kompromisów umieścić we współczesnym urządzeniu przenośnym, a nie jak dostosować je do rynkowych trendów i wyśrubować słupki sprzedaży.

