TEST: Seagate FireCuda 530 Heatsink Beskar Ingot

PlayStation 5 nie miało łatwych początków. Konsola została wyprzedana niemal natychmiast, a gracze, którym udało się ją zdobyć, szybko zaczęli narzekać na brak przestrzeni na dysku. W zeszłym roku Sony nareszcie umożliwiło nam montaż dodatkowych dysków SSD i wskazało, jakie nośniki będą kompatybilne z konsolą. Jednym z nich jest Seagate FireCuda 530, który niedawno ukazał się w specjalnej edycji kolekcjonerskiej.

Testowany dziś model został zainspirowany serialem The Mandalorian: jego radiator pokrywa wzór imitujący beskar, superwytrzymały metal wykorzystywany przez Mandalorian, ozdobiony symbolem Imperium. Nośnik będzie fantastycznie się prezentował wewnątrz przeszklonej obudowy komputera, ale posiadacze PS5 raczej nie nacieszą się jego wyglądem. FireCuda 530 jest wytrzymały i kompaktowy, dzięki czemu nie powinno być problemów ze znalezieniem dlań miejsca nawet w niewielkich „wieżach”. Jego wymiary pozwalają także na wygodną instalację wewnątrz PS5: dysk idealnie wsuwa się na miejsce, a jego montaż zajął kilka minut.

Po włączeniu, konsola automatycznie wykryła nowy nośnik i przeprowadziła test prędkości odczytu: wartość wynosiła 6 800 MB/s, czyli znacznie więcej niż rekomendowane 5 500 MB/s. Przenoszenie gier na FireCuda 530 okazało się błyskawiczne: ponad 90-gigabajtowy Ghost of Tsushima: Director’s Cut był gotów do pracy po 50 sekundach, zaś przerzucenie Marvel’s Spider-Man Miles Morales: Ultimate Edition, jednego z największych tytułów tej generacji konsol, było kwestią półtorej minuty.

Specyfikacja oznaczała także natychmiastowe odpalanie się gier. Wbudowany dysk PlayStation 5 należy do bardzo szybkich, więc nie liczyłem, że FireCuda 530 może znacząco poprawić jego osiągi. W praktyce gry ładowały się jeszcze sprawniej, czasami o ułamki sekund (jak w Demon’s Souls), a czasami o kilka kilkanaście sekund. Prym wiódł tutaj wspomniany już Miles Morales: Ultimate Edition; obydwa tytuły wchodzące w skład kolekcji, odpalały się zauważalnie szybciej niż z wbudowanego dysku SSD. Niby drobiazg, ale w trakcie emocjonującej rozgrywki (lub kolejnego podejścia do ubicia trudnego bossa), liczy się każda milisekunda.

Co istotne, podczas rozgrywki wydajność nośnika utrzymywała się na tym samym poziomie co na samym początku. To zasługa radiatora: mimo niewielkich rozmiarów zapewniał on bardzo dobre rozpraszanie ciepła w trakcie intensywnej pracy.

Pamięć pod kontrolą

Poza zabawą na PS5 miałem ponadto okazję popracować i pograć na pececie, wyposażonym w taki sam model FireCuda 530. Program benchmarkowy CrystalDiskMark potwierdził to, co poprzednio zauważyłem na konsoli: prędkość odczytu sekwencyjnego oscylowała w okolicach 7 000 MB/s, zaś zapisu – 5 900 MB/s. W praktyce oznaczało to szybkie ładowanie się gier, nawet tych powolnych, co najlepiej widoczne było w przypadku open-worldowych przygód typu No Man’s Sky.

Użytkownicy Windowsa mają także do dyspozycji specjalne oprogramowanie DiscWizard i SeaTools. Ten pierwszy to menedżer dysków, pozwalający na szybkie tworzenie partycji i sporządzanie kopii zapasowych. SeaTools służy natomiast do optymalizacji pracy nośnika i jego diagnostyki; chociaż interfejs programu wygląda na wiekowy, korzystanie z niego okazało się proste.

Seagate FireCuda 530 w wersji Beskar Ingot to wszechstronny nośnik o unikatowym designie, który sprawdził się zarówno wewnątrz PlayStation 5, jak i w pececie. Dysk jest stosunkowo drogi – wersja 1 TB to koszt ponad tysiąca złotych – ale jeśli dysponujesz bogatą kolekcją gier, nie warto decydować się na pośrednie rozwiązania. Seagate z jednej strony nie cieszy się pozycją lidera w temacie bezawaryjności, ale z drugiej oferuje przy tym produkcie aż pięcioletnią gwarancję i trzyletni dostęp do usługi odzyskiwania danych Seagate Rescue Services. W ten sposób możesz być zawsze pewien, że twoje pliki i zapisane stany gry są bezpieczne.

Specyfikacja