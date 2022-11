TEST: Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 o wartości 4 939 PLN (za opcję ze 128 GB pamięci) ma uzasadniać swoją cenę pięknem i wydajnością. W porównaniu z tradycyjnym płaskim telefonem jest jednak pełen kompromisów.

Galaxy Z Flip4 to niemal lustrzana kopia Galaxy Z Flip3 z minimalnym ulepszeniem, w tym najlepszym procesorem androidowym w tym roku. Firma postanowiła naprawić to, co desperacko wymagało naprawy, czyli przede wszystkim fatalną żywotność baterii. Co poza tym reprezentuje telefon?

Z Fold 4 jest niezaprzeczalnie piękny dzięki szkłu o matowej fakturze, które gustownie kontrastuje z błyszczącą metalową ramą i zawiasem na fioletowym (w egzemplarzu testowym) module kontrolnym. Preferuję neutralne kolory w telefonach, takie jak biel, srebro czy czerń, ale fiolet w Z Flip4 jest wspaniały.

Zarazem rozkładanie smartfona za każdym razem, gdy chce się go użyć, jest męczące; zawias jest tak sztywny, że wymaga użycia obu rąk. Jeśli spodziewasz się otwierania urządzenia za pomocą podważenia kciukiem jak w oldschoolowej Motoroli Razr, Z Flip4 cię zawiedzie.

Jasne jest, że Samsung również dostrzega ten problem, dlatego sprawił, że zewnętrzny ekran Z Flip4 jest bardziej użyteczny niż we wcześniejszych iteracjach. Jest mały, ale wyświetla powiadomienia, pozwala sterować muzyką, ustawiać minutnik i pokazuje wydarzenia z kalendarza. Możesz nawet użyć go jako wizjera do głównych aparatów, aby uzyskać lepszą jakość selfie lub po prostu robić zdjęcia bez rozkładania telefonu. Musisz jednak rozłożyć telefon, aby móc z niego korzystać w najbardziej sensowny sposób.

Na wewnętrznej, użytkowej stronie smartfona, znajduje się widoczne zgięcie, w którym składa się ekran, co jest nieuniknioną cechą składanych telefonów. Samsung wykonał dobrą robotę, ukrywając go: jest prawie niewidoczny podczas korzystania z urządzenia i nie ma negatywnego wpływu na jego użyteczność. Niepokojący jest brak odporności na pył przy zachowaniu wodoodporności.

Przesuwanie się po dostosowanym przez Samsunga systemie operacyjnym Android i otwieranie aplikacji jest tak płynne i szybkie, jak to tylko możliwe, dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i wyświetlaczowi 120 Hz. Jednak wąska szerokość wyświetlacza Z Flip4 sprawia, że pomimo dużego ekranu (6,7”) wszystko jest ściśnięte, w tym filmy, zdjęcia, tekst i zawartość aplikacji.

Żywotność baterii Galaxy Z Flip4 jest lepsza w porównaniu z Z Flip3, ale wciąż nie jest na równi z tradycyjnymi płaskimi telefonami. Tam, gdzie żywotność baterii Z Flip3 przed snem sięgałaby liczby jednocyfrowej, Z Flip4 wytrzymuje dłużej, pozostawiając około 20% żywotności baterii. Podczas testów zaliczyłem około dwóch godzin ciągłego użytkowania, które obejmowało przesyłanie strumieniowe wideo, uruchamianie aplikacji (Reddit, Slack, Chrome, Twitter i Instagram), wysyłanie wiadomości i robienie zdjęć. Te czynności pochłonęły około dwukrotnie więcej baterii niż standardowy smartfon, więc spodziewaj się w takim przypadku konieczności doładowania Z Flip4 w ciągu dnia.

Samsung podniósł prędkość ładowania Z Flip4 do 25 W w porównaniu do 15 W w Z Flip3. Ponadto obsługuje ładowanie bezprzewodowe 10 W.

Pomimo braku obiektywu zmiennoogniskowego system kamer jest solidny. Z Flip4 ma system z dwoma obiektywami, w tym ultraszerokokątnym. Nie zawiedzie, jeśli po prostu chcesz czegoś dobrego, nawet jeśli zdjęcia cierpią na zbyt duże nasycenie kolorami. Z Flip4 ma fajnego asa w rękawie, pod postacią opcji ustawienia smartfona w pozycji namiotu i robienia zdjęć czy kręcenia filmów bez użycia rąk.

Po tym wszystkim pytanie brzmi: czy naprawdę chcesz rozkładany telefon? Jeśli koncepcja przemawia do ciebie – droga wolna. Składane smartfony nie są jednak czymś, co poleciłbym obecnie komukolwiek. W codziennym użytkowaniu istnieje wiele kompromisów i niedociągnięć, które przesłaniają korzyści związane z oszczędności miejsca w kieszeni, takie jak ciągłe składanie i rozkładanie, szerokość ekranu i krótsza żywotność baterii.

W porównaniu z większością zwykłych telefonów, Z Flip4 jest również drogi, leżąc na tej samej półce co iPhone 14 Pro i Galaxy S22 Plus, które mają druzgocąco lepsze aparaty, wydajność i żywotność baterii.

