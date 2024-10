Nowa kolekcja UNIQLO PUFFERTECH

Globalny sprzedawca odzieży UNIQLO ogłasza premierę najnowszej kolekcji PUFFERTECH–odzieży wierzchniej z funkcjonalnym wypełnieniem, wykonanym z włókien syntetycznych. PUFFERTECH, opracowany we współpracy z firmą Toray Industries, imituje strukturę naturalnego puchu, tworząc najlżejszą i najcieplejszą odzież wierzchnią w historii UNIQLO. Jak sugeruje nazwa PUFFERTECH (połączenie„puchu” i„technologii”), UNIQLO i Toray wykorzystali najnowszą, japońską technologię włókien, aby opracować unikalne ocieplenie odzieży, skutecznie zatrzymujące powietrze. PUFFERTECH wzbogaca codzienne życie o styl i doskonale sprawdza się w nieprzewidywalnych warunkach pogodowych, oraz przy konieczności przemieszczania się między różnymi temperaturami.

PUFFERTECH to nowa linia odzieży wierzchniej z innowacyjnym wypełnieniem, które składa się z dwóch rodzajów włókien chemicznych, naśladujących strukturę naturalnego puchu. Sprężyste, puste pasma ultracienkich włókien o szerokości około 1/5 ludzkiego włosa, skutecznie zatrzymują warstwę powietrza, zapewniając wysoki poziom izolacji i zatrzymywania ciepła.

Elementy kolekcji można łatwo prać w domowych warunkach, a ich schnięcie jest szybsze niż w przypadku kurtek puchowych, co rozwiązuje problem odzieży wierzchniej, która zazwyczaj nie może być prana regularnie. PUFFERTECH utrzymuje ciepło nawet w przypadku deszczu, mgły lub wilgotności powyżej 90%. Zewnętrzna tkanina zawiera wodoodporne wykończenie, a technologia jest lekka i nie tworzy objętości, przez co świetnie sprawdza się w różnych warunkach pogodowych oraz podczas przemieszczania się między różnymi temperaturami – np. z pomieszczenia na zewnątrz. W porównaniu do kurtek puchowych, unikalna struktura włókien PUFFERTECH zmniejsza ryzyko wydostawania się włókien przez tkaninę, co eliminuje obawy, że mogą one przyczepiać się do ubrań. Nowa technologia pozwala na tworzenie znacznie szerszej gamy pikowanych wzorów niż w przypadku tradycyjnych kurtek puchowych. Kolekcja oferuje eleganckie i zróżnicowane pikowania. Linia PUFFERTECH obejmuje również produkty powstałe w ramach kolekcji Uniqlo U oraz UNIQLO : C.

