Western Digital z pierwszym licencjonowanym dla PlayStation 5 dyskiem M.2 SSD

Firmy Western Digital oraz Sony wspólnie stworzyły pierwszy na rynku, oficjalnie licencjonowany dla konsoli PlayStation 5 dysk M.2 SSD. Model WD_BLACK SN850 NVMe SSD for PS5 pozwala użytkownikom łatwo rozbudować przestrzeń dyskową konsoli do gier i oferuje ogromną pojemność zarówno na nowe, jak i starsze, ulubione gry. Urządzenie zapewnia też sprawdzoną w testach wydajność.

Western Digital ściśle współpracował z SIE, by potwierdzić, że zoptymalizowany pod kątem współpracy z najnowszymi konsolami dysk jest w pełni przetestowany i zatwierdzony do działania z PS5. Sprawdzono to m.in. podczas wielogodzinnych testów rozgrywki w najbardziej wymagających technicznie i zaawansowanych graficznie grach różnych gatunków – które potwierdziły, że gry uruchamiane z dysku zapewniają najwyższy poziom szybkości, płynności i immersji.

Dzięki WD_BLACK SN850 NVMe SSD for PS5, gracze mogą uruchamiać gry dla PS5 oraz PS4 bezpośrednio z dysku. Dołączony radiator i zwarta budowa pozwalają na szybkie zainstalowanie urządzenia w konsoli, a technologia PCIe Gen4 (z transferami sięgającymi 7 000 MB/s) pozwala skrócić czasy ładowania.

Dostępność

WD_BLACK SN850 NVMe SSD for PS5 będzie dostępny w polskich sklepach od połowy sierpnia 2022 r. w cenie około 900 PLN za wersję 1 TB oraz 1 600 PLN za wersję 2 TB.