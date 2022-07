HyperX wprowadza do sprzedaży stację ładującą pady do PlayStation 5

HyperX ogłosił dziś premierę ulepszonej stacji ładowania HyperX ChargePlay Duo dla kontrolerów bezprzewodowych DualSense. Nowa stacja ChargePlay Duo dla PlayStation 5 została zaprojektowana do współpracy z bezprzewodowymi kontrolerami, aby zapewnić graczom nieustanny dostęp do gry i gotowość do działania.

Stacja umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch kontrolerów DualSense. Dodatkowo ułatwia ich podłączenie poprzez zatrzask w stacji dokującej – bez kłopotliwych prób znalezienia portów, podłączania kabli czy dodatkowego dongla USB. ChargePlay Duo oferuje wygodne, szybkie i bezpieczne dokowanie z dociążoną, kompaktową podstawą zapewniającą stabilność. Stacja ładująca utrzymana jest również w estetyce bieli i czerni, która komponuje się

z wyglądem PS5.

Stacja HyperX ChargePlay Duo dla PS5 jest już dostępna w Polsce, a jej sugerowana cena to 139 PLN.

Czas ładowania – do 6 godzin

Długość – 131,4 mm

Szerokość – 110,4 mm

Wysokość – 86mm

Waga – 260g

Wejście – 5V ⎓ 2A (USB-C)