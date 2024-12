TEST: SCUF Reflex PRO/FPS

Jeśli chodzi o oczekiwanie czegoś więcej od kontrolera PS5, jest kilka dodatkowych dróg, które możesz obrać. Chociaż uwielbiam DualSense, jest w nim miejsce na poprawę pod względem personalizacji i dodatkowych funkcji dla osób, które traktują gaming jako coś więcej niż tylko rozrywkę.

Jeśli masz dodatkowe pieniądze do wydania, taki pad jak SCUF Reflex Pro lub FPS to narzędzie do e-sportu, z którym nie możesz chybić. Jeśli chodzi o personalizację kosmetyczną, SCUF Reflex jest niezrównany. Do wyboru jest nie tylko ponad 25 nadruków na całej powierzchni, ale także setki kombinacji kolorów dla drążków, przycisków, triggerów/bumperów. Naprawdę możesz sprawić, że ten gamepad będzie wyglądał, jak chcesz. Ten test zresztą powstaje przy okazji oficjalnego malowania, jakie SCUF wykonał z okazji premiery Call of Duty: Black Ops 6.

Co więcej, SCUF daje graczowi możliwość wyboru drążków w różnych opcjach: krótki wklęsły, krótki wypukły, długi wklęsły i długi wypukły. SCUF Reflex ma też tylny system łopatek (po dwie z każdej strony).

Jedną z innych fajnych rzeczy w SCUF Reflex, jest znacząco wyższa ergonomiczność. Jakość jest odczuwalna od chwili, gdy gracz trzyma go w rękach. Konkuruje on znacznie bardziej z DualSense Edge niż z podstawowym padem PlayStation. Materiały są wysokiej jakości, zapewniając lepszy chwyt, niemal klejąc się do dłoni, choć absolutnie w pozytywnym znaczeniu.

Przejdźmy do różnic między modelami Reflex Pro i FPS. Pierwszy z nich ma dość standardowe, adaptacyjne triggery, natomiast drugi ma coś naprawdę ekstra: spusty, które wywołują natychmiastowy klik. Daje nam to poczucie, jak byśmy w strzelankach robili to za pomocą przycisków myszy, która zapewnia większą szybkość, więc i precyzję. To naprawdę jest wspaniałe i robi różnicę, gdy ułamki sekund mają znaczenie w zabawie online. Nie ma osoby, która tego nie doceni, np. przy celowaniu ze snajperki. Jestem skory nawet powiedzieć, że bez tej opcji pady SCUF tracą ogromną część ze swojej funkcjonalności. Oczywiście jeśli ktoś przez lata grał na DualSense, będzie musiał się przyzwyczaić do wysokiej czułości przycisków, ale później trudno jest już wrócić do standardowego, bardziej rozrywkowego korzystania ze spustów.

Wersja FPS pozbywa się także w padzie elementów wibracyjnych. Znaczące w kontekście immersji przy codziennej grze, w tej rywalizacyjnej przeszkadzają i stanowią kolejny drobny detal, którego zmiana może dać przewagę. Ten aspekt prawdopodobnie jest też odpowiedzialny za utratę 20 g wagi tego modelu pada SCUF.

Dodatkowy przycisk pozwala na przełączenie między trzema profilami, definiując je w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym i zielonym, aby wskazać graczowi, w którym właśnie się znajduje. Każdy z nich zawiera ustawienia wstępne dla gier FPS, sportowych i wyścigowych, ale możesz ręcznie przeprogramować dowolną paletę dla dowolnego trybu i konfiguracji. Minusem jest to, że mapowania trzeba dokonywać zgodnie z instrukcją obsługi. Nie ma aplikacji, która pozwala z poręcznym GUI ustawiać opcje, jak to jest w przypadku wspomnianego Edge’a.

Kontroler SCUF Reflex Pro to dobry wybór dla rywalizujących graczy, którzy szukają czegoś więcej w kontrolerze, oferującego bardziej ergonomiczne sterowanie i lepszy chwyt niż oryginalny DualSense.

Specyfikacja

CENA Od 1 099 PLN

Od 1 099 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth, USB-C

Bluetooth, USB-C WYMIARY 160 x 106 x 66 mm

160 x 106 x 66 mm WAGA 280-300 g