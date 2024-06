Western Digital wprowadza nową strukturę pamięci masowej do cyklu danych sztucznej inteligencji

Napędzając kolejną falę innowacji w zakresie sztucznej inteligencji, Western Digital wprowadziło sześciostopniową strukturę AI Data Cycle, która definiuje optymalny zestaw pamięci masowej dla obciążeń AI na dużą skalę. Ramy te pomogą klientom planować i rozwijać zaawansowaną infrastrukturę pamięci masowej, aby zmaksymalizować inwestycje w sztuczną inteligencję, poprawić wydajność i obniżyć całkowity koszt (TCO) pracy AI.

Modele sztucznej inteligencji działają w ciągłej pętli konsumpcji i generowania danych – przetwarzając tekst, obrazy, audio i wideo wśród innych typów danych, jednocześnie tworząc nowe unikalne dane. W miarę jak technologie AI stają się coraz bardziej zaawansowane, systemy przechowywania danych muszą zapewniać pojemność i wydajność, aby obsługiwać obciążenia obliczeniowe i prędkości wymagane dla dużych, wyrafinowanych modeli przy jednoczesnym zarządzaniu ogromnymi ilościami danych.

Western Digital strategicznie dostosował swoje plany produktowe flash oraz HDD do wymagań dotyczących pamięci masowej na każdym krytycznym etapie cyklu, a teraz wprowadził nowy, wiodący w branży, wysokowydajny dysk SSD PCIe Gen5 do obsługi szkoleń i wnioskowania AI, dysk SSD o dużej pojemności 64 TB do szybkich magazynów AI typu data lake oraz dysk HDD ePMR o największej na świecie pojemności, UltraSMR 32 TB do ekonomicznego przechowywania danych na dużą skalę.

„Nie ma wątpliwości, że generatywna sztuczna inteligencja jest kolejną transformacją technologiczną, a pamięć masowa jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym jej rozwój. Oczekuje się, że implikacje dla pamięci masowej będą znaczące, ponieważ rola pamięci masowej i dostęp do danych wpływają na szybkość, wydajność i dokładność modeli sztucznej inteligencji, zwłaszcza gdy większe i wyższej jakości zbiory danych stają się coraz bardziej powszechne” – powiedział Ed Burns, dyrektor ds. badań w IDC. „Jako lider w dziedzinie pamięci flash i HDD, Western Digital ma szansę odnieść korzyści w tym rosnącym krajobrazie AI dzięki swojej silnej pozycji rynkowej i szerokiemu portfolio, które spełnia różnorodne potrzeby na różnych etapach cyklu danych AI”.

„Dane są paliwem sztucznej inteligencji. W miarę jak technologie AI stają się osadzone w praktycznie każdym sektorze przemysłu, pamięć masowa staje się coraz ważniejszym i bardziej dynamicznym elementem stosu technologii AI” – powiedział Rob Soderbery, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny jednostki biznesowej Flash firmy Western Digital. „Nowe ramy AI Data Cycle pozwolą naszym klientom zbudować infrastrukturę pamięci masowej, która wpływa na wydajność, skalowalność i wdrażanie aplikacji AI, podkreślając nasze zaangażowanie w dostarczanie niezrównanej wartości naszym klientom”.

Nowy dysk SSD Ultrastar DC SN861 to pierwsze rozwiązanie Western Digital klasy korporacyjnej PCIe Gen 5.0 z wiodącą w branży wydajnością losowego odczytu i przewidywaną najlepszą w swojej klasie efektywnością energetyczną dla obciążeń AI. Dzięki pojemności do 16 TB zapewnia nawet 3-krotny wzrost wydajności losowego odczytu w porównaniu z poprzednią generacją, przy bardzo niskich opóźnieniach i niesamowitej szybkości reakcji w przypadku szkolenia dużych modeli językowych (LLM), wnioskowania i wdrażania usług AI. Ponadto, niski profil zasilania zapewnia wyższą liczbę operacji wejścia/wyjścia na sekundę, zmniejszając ogólny całkowity koszt posiadania (TCO). Zwiększona przepustowość PCIe Gen5 zaspokaja rosnące potrzeby rynku sztucznej inteligencji w zakresie szybkich, akcelerowanych obliczeń w połączeniu z niskimi opóźnieniami w celu obsługi intensywnych obliczeniowo środowisk sztucznej inteligencji. Zbudowany z myślą o obciążeniach o znaczeniu krytycznym, Ultrastar DC SN861 zapewnia bogaty zestaw funkcji, w tym obsługę NVMe 2.0 i OCP 2.0, 1 i 3 DWPD oraz 5-letnią ograniczoną gwarancję. Ultrastar DC SN861 E1.S jest obecnie w fazie produkcji sampli testowych. Model U.2 dołączy do niego w tym miesiącu, a masowe dostawy rozpoczną się w trzecim kwartale tego roku. Więcej szczegółów na temat formatów E1.S i E3.S pojawi się jeszcze w tym roku.

Uzupełnieniem Ultrastar DC SN861 jest rozszerzona seria dysków SSD klasy korporacyjnej Ultrastar DC SN655, zaprojektowana z myślą o aplikacjach intensywnie korzystających z pamięci masowej. Nowe opcje dysków SSD U.3 osiągną pojemność do 64 TB, zapewniając wyższą wydajność i pojemność do przygotowywania danych AI i szybszych, większych magazynów typu data lake. Nowe warianty DC SN655 są już dostępne w sprzedaży. Więcej szczegółów na temat dysków zostanie opublikowanych jeszcze w tym roku, gdy rozpoczną się masowe dostawy.

Western Digital testuje również z wybranymi klientami dyski twarde klasy korporacyjnej ePMR o największej w branży pojemności 32 TB. Zaprojektowany z myślą o masowym przechowywaniu danych w hiperskalowych centrach danych w chmurze i przedsiębiorstwach, nowy dysk twardy Ultrastar DC HC690 o dużej pojemności UltraSMR odegra istotną rolę w przepływach pracy AI, w których przechowywanie danych na dużą skalę i niski całkowity koszt posiadania mają kluczowe znaczenie. Wykorzystując sprawdzone konstrukcje z generacji bardzo udanych produktów, nowy dysk o pojemności 32 TB zapewnia niezrównaną pojemność, bezproblemową kwalifikację i integrację w celu szybkiego wdrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej niezawodności. Więcej szczegółów na temat dysku zostanie udostępnionych jeszcze tego lata.

„Każdy etap cyklu danych sztucznej inteligencji jest wyjątkowy i ma inne wymagania dotyczące infrastruktury i obliczeń. Rozumiejąc dynamiczną interakcję między sztuczną inteligencją a przechowywaniem danych, Western Digital dostarcza rozwiązania, które nie tylko oferują wyższe pojemności, ale są również dostosowane do ekstremalnej wydajności i wytrzymałości obciążeń AI nowej generacji” – powiedział Soderbery. „Dzięki naszemu rosnącemu portfolio, długoterminowym planom i ciągłym innowacjom, naszym celem jest pomoc klientom w odblokowaniu transformacyjnych możliwości sztucznej inteligencji”.

Więcej informacji na temat AI Data Cycle i portfolio pamięci masowych Western Digital dla AI można znaleźć na stronie: Data Storage for AI.