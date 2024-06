Kamery internetowe na 2024 rok

Zewnętrzna kamera internetowa w dzisiejszych czasach dla wielu użytkowników wydaje się zbędnym gadżetem. Niemal każdy komputer osobisty jest w nią wyposażony. Warto jednak podkreślić, że większość z nich generuje niskiej jakości obraz, pozbawiony szczegółów. Jeśli chcemy, aby nasze spotkania online, transmisje live czy nagrywane materiały do mediów społecznościowych cechowała dobra kolorystyka, szczegółowość oraz płynny przekaz, warto zainwestować w urządzenie, które swobodnie zamocujemy na monitorze, klapie laptopa lub ustawimy na statywie. Oto krótki przewodnik.

Elgato Facecam MK.2

Gwarantuje nieskompresowany obraz 1080p przy 60 fps z niskim opóźnieniem, co przekłada się na doskonałą szczegółowość. Urządzenie jest kompatybilne z oprogramowaniem Stream Deck, co oznacza, że jest to świetne rozwiązanie dla streamerów. Niska konstrukcja mocowania i możliwość pochylenia oraz powiększenia obrazu, pozwalają na idealne kadrowanie.

549 PLN, www.elgato.com

HyperX Vision S

Urządzenie zostało wyposażone w sensor Sony STARVIS o rozdzielczości 8 Mp, co umożliwia nagrywanie obrazu 4K przy 30 fps. Szerokie pole widzenia kamery do 90° pozwoli z łatwością rejestrować szerszy kadr. Przydatna jest również funkcja automatycznego ustawiania ostrości, która utrzymuje obiekt w centrum i zadba o szczegółowy, płynny obraz.

749 PLN, www.row.hyperx.com

Elgato Facecam PRO

Profesjonalna kamera pozwalająca na rejestrację obrazu 4K przy 60 fps, który cechują naturalne kolory i perfekcyjna szczegółowość. W urządzeniu zamontowano obiektyw oraz wydajny procesor. Użytkownicy docenią aplikację Camera Hub, w której można dostosować czas otwarcia migawki, ISO, balans bieli, a także uruchomić autofokus.

1 699 PLN, www.elgato.com

Insta360 Link

Kamera oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD przy 30 fps i jest to możliwe dzięki zastosowaniu 1/2” matrycy. Obiektyw został umieszczony na 3-osiowym gimbalu, który wykorzystuje śledzenie AI do podążania za ruchem użytkownika i utrzymuje go przez cały czas w centrum kadru. Oprogramowanie Link Controller umożliwia ustawienie rozdzielczości, ekspozycji czy balansu bieli.

1 429 PLN, www.insta360.com

Creative Live Cam Sync 4K

Kamera z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 95°, w pełni regulowanym obrotem w poziomie o 360° i pochyleniem o 30°, która pozwala rejestrować obraz 4K UHD. Ciekawym rozwiązaniem jest kompensacja oświetlenia tła, która umożliwia uzyskanie optymalnej ekspozycji, niezależnie od ilości światła w kadrze. Przydatnym dodatkiem jest aplikacja Creative.

399 PLN, www.pl.creative.com

Thronmax Stream Go X1

Kamera wyposażona w matrycę CMOS, która pozwala rejestrować obraz w jakości FullHD. Przydatne będą funkcje automatycznej korekcji obrazu oraz technologia HDR, które sprawią, że rejestrowany lub streamowany obraz będzie zachwycał swoją jakością nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Kamera ma wbudowany, podwójny mikrofon z funkcją redukcji szumów.

219 PLN, www.thronmax.com