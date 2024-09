TEST: TP-Link Deco X50-5G

W dobie nowoczesnych technologii, kiedy coraz więcej urządzeń w naszym domu łączy się z internetem, stabilne i szybkie połączenie sieciowe staje się niezbędnym elementem codziennego życia i to bez względu na to, czy domowe, „kablowe” Wi-Fi z np. światłowodu aktualnie działa, czy ma niepożądaną awarię. Aby zapewnić dostęp do internetu bez względu na okoliczności, TP-Link wprowadził na rynek Deco X50-5G – system, który łączy zalety sieci mesh z technologią 5G, oferując szybkość i niezawodność.

Wyglądający trochę jak elegancki wazon dzięki plastikowej obudowie owijającej się z boku, TP-Link Deco X50-5G to schludny i stosunkowo kompaktowy router. Ma dwa porty Ethernet 1 Gb/s i jeden port 2,5 Gb/s. Mogą one być używane jako porty WAN lub LAN, a system automatycznie wykrywa, jak są używane. Jeśli masz wiele urządzeń przewodowych, prawdopodobnie będziesz potrzebować switcha. Odwróć router, a pod spodem znajdziesz gniazdo na kartę Nano SIM. Będzie ono działać z kartami z dowolnej sieci, działającej w 4G lub 5G. Aby wzmocnić sygnał, z tyłu routera znajdują się dwa porty antenowe.

Deco X50-5G wyróżnia się obsługą technologii 5G, co oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się superszybkim internetem, bez potrzeby podłączania się do tradycyjnego połączenia kablowego, lub też będąc dostępnym dodatkowo w razie awarii u głównego usługodawcy. Jest to też przydatna opcja w miejscach, gdzie infrastruktura światłowodowa jest niedostępna lub ograniczona. Dzięki technologii mesh Deco X50-5G zapewnia zasięg w całym domu, eliminując martwe strefy i gwarantując płynne przełączanie między poszczególnymi jednostkami Deco. To oznacza, że użytkownicy mogą poruszać się po domu, nie tracąc połączenia, ani nie doświadczając spadków prędkości. TP-Link ma w swojej ofercie więcej urządzeń z linii Deco X50. Deco X50-PoE jest na przykład bardzo małym urządzeniem, rozszerzającym dostęp do sieci, mogącym być zasilanym wyłącznie przez port Ethernet, a X50-Outdoor to jednostka, którą można zamontować np. na zewnętrznej ścianie budynku, by rozszerzyć zasięg internetu na ogród i teren wokół domu.

Korzystanie z technologii Wi-Fi 6 przez Deco X50-5G oferuje oczywiście większą przepustowość i mniejsze opóźnienia w porównaniu do poprzednich standardów. Wi-Fi 6 jest bardziej efektywne w obsłudze wielu urządzeń jednocześnie, co jest idealne dla nowoczesnych gospodarstw domowych z wieloma podłączonymi urządzeniami. Dodatkowo, dzięki aplikacji TP-Link Deco, konfiguracja urządzenia jest niezwykle prosta. Prowadzi ona użytkownika przez cały proces instalacji i umożliwia łatwe zarządzanie siecią, monitorowanie ruchu oraz ustawianie kontroli rodzicielskiej. Nie lubię się powtarzać, ale pod względem przygotowania swojej aplikacji TP-Link pozostaje liderem swojego segmentu.

Deco X50-5G oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak ochrona przed zagrożeniami sieciowymi i kontrola rodzicielska, co pozwala na bezpieczne korzystanie z internetu przez całą rodzinę. W testach prędkości jednostka wykazała imponujące wyniki. Przy połączeniu przez samo 5G zapewniła nie tylko szybki internet, ale także stabilne połączenie. Dzięki Wi-Fi 6 Deco X50-5G radzi sobie świetnie z obsługą wielu urządzeń jednocześnie, co jest kluczowe w domach z wieloma użytkownikami. Urządzenia takie jak smartfony, tablety, laptopy czy inteligentne głośniki działają bez zakłóceń, nawet podczas intensywnego korzystania z sieci.

Nie lubię się powtarzać, ale pod względem przygotowania swojej aplikacji TP-Link pozostaje liderem swojego segmentu

Możliwość swobodnego dodawania jednostek mesh w razie potrzeb, atrakcyjny design i płynne przechodzenie między punktami to mocne plusy X50-5G, a także w ogóle urządzeń z tej serii. Z drugiej strony, urządzenie jest stosunkowo drogie w porównaniu do tradycyjnych routerów, co może być barierą dla niektórych użytkowników. Lubujący się w nowinkach mogą też rozważyć zainteresowanie się kolejnymi nowościami producenta, obsługującymi już Wi-Fi 7, jednak ceny takich rozwiązań mogą jeszcze bardziej odstraszyć mocno oglądających każdą złotówkę nabywców.

TP-Link Deco X50-5G to zaawansowane rozwiązanie dla tych, którzy poszukują nowoczesnego i wydajnego systemu sieciowego. Połączenie technologii 5G z siecią mesh i Wi-Fi 6 sprawia, że jest to doskonały wybór dla osób ceniących sobie szybkość i niezawodność. Dla użytkowników, którzy mieszkają w rejonach z dobrym zasięgiem 5G, to urządzenie może być idealnym wyborem, pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii sieciowych.

Specyfikacja

CENA 1 440 PLN

1 440 PLN STANDARD Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 PRĘDKOŚCI SIECI WI-FI 5 GHz, 2 402 Mb/s; 2,4 GHz, 574 Mb/s

5 GHz, 2 402 Mb/s; 2,4 GHz, 574 Mb/s WYMIARY 210,5 x 130 x 123 mm