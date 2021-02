W jaki sposób warto promować nowoczesne technologie?

Nowoczesne technologie już na dobre zagościły w naszym życiu i otaczają nas praktycznie z każdej strony. Najbardziej rozpowszechnione ich elementy to komputery, smartfony, tablety i Internet, ale nie można zapominać także o innych urządzeniach, w tym robotach, które coraz częściej zastępują człowieka podczas różnych prac. Jakie jednak cechy powinna mieć reklama, promująca nowoczesne technologie, by była efektywna? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Nowoczesne technologie i nowoczesna reklama

Reklama powinna oddawać charakter produktu, o którym mówi. Trudno wyobrazić sobie nieco staromodne już ulotki, reklamujące roboty, prawda? Już sama myśl o takim połączeniu może wywołać uśmiech, a co za tym idzie – reklama raczej nie będzie przekonująca. Zwłaszcza że większość z nas po prostu nie czyta ulotek.

Dlatego najważniejsza zasada, którą należy się kierować, to reklamowanie nowoczesnych technologii poprzez inne, nowoczesne technologie. Dzięki temu zostaje zachowana pełna spójność przekazu i nośnika danych, a także formy, w jakiej materiały promocyjne docierają do odbiorców. Już sam ten fakt zwiększa wiarygodność kampanii.

Reklama internetowa

Jednym z pierwszych pomysłów, który warto wykorzystać, jest reklama w Internecie. Jest on szeroko rozpowszechnionym medium, w którym można wykorzystać cały szereg technik promocyjnych, od reklam kontekstowych, aż po odpowiednie social media. Zasięg internetu jest przy tym globalny, dzięki czemu kampania promocyjna może dotrzeć do wielu osób.

Niestety, równie wiele osób tak przywykło do internetowych reklam, że omijają je wzrokiem lub blokują z pomocą różnych programów. Wówczas kampania traci na dynamice i zasięgach, a co za tym idzie: spada sprzedaż urządzeń.

Reklama DOOH

Innym typem reklamy, o którym warto pomyśleć, jest DOOH, czyli Digital Out Of Home. tego typu kampanie, oferowane między innymi na stronie https://be-media.com.pl, wykorzystują elektroniczne nośniki umieszczone w naszym otoczeniu. Dzięki dynamice i żywym barwom każdej reklamy pozwalają one przyciągać spojrzenia wielu osób, dzięki czemu mogą wywołać ich zainteresowanie. Przykuwając uwagę na dłużej, przekazują najważniejsze informacje o nowoczesnych technologiach w sposób, który jest przystępny, łatwy i przyjemny w odbiorze, a także zgodny z cechami samych produktów.

Wyjątkowa skuteczność reklamy w komunikacji miejskiej

Jednym z wyjątkowo chętnie wykorzystywanych przykładów DOOH jest reklama w autobusach. Prezentując na niej nowoczesne technologie, można przedstawić je w ciągu roku nawet kilku miliardom osób, z czego aż ⅔ zwróci uwagę na przekaz. Pozwala także na prezentację produktów “w akcji”, na wideo, które prezentuje ich konkretne zastosowanie w odzwierciedlających życie sytuacjach. Dzięki temu każdy z odbiorców może łatwo się z nią utożsamić i lepiej, bardziej emocjonalnie, zapamiętać.

W efekcie wyrazista, emocjonalna, przykuwająca wzrok i posiadająca szeroki zasięg reklama w komunikacji miejskiej jest obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów promocji innowacyjnych rozwiązań. Jeśli i ty je oferujesz – sprawdź, jak podniesie twoją sprzedaż.