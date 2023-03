Sprzątaj inteligentnie z iRobot j7

Gruntowne porządki nie muszą oznaczać wielu godzin spędzonych z miotłą i ściereczką w ręce. Wystarczy, że do naszego domu wjedzie robot odkurzający, który brudną robotę wykona za nas. A jeśli będzie to iRobot Roomba z serii j7, czyli jeden z modeli: j7, j7+, Combo j7 lub Combo j7+, to możecie być pewni, że w domu zapanuje idealny porządek, a wy będziecie mieć czas na przyjemności, relaks czy spotkania z przyjaciółmi.

Sprzątanie zgodnie z harmonogramem i na życzenie

Utrzymanie porządku w domu czy mieszkaniu jest nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli mieszkają z nami zwierzęta, przestrzeń ta wymaga codziennego sprzątania. Kto jednak chciałby każdego dnia poświęcać czas na dokładne usuwanie kurzu, piasku czy innych nieczystości? Z pomocą przychodzą inteligentne roboty sprzątające, które zapoznają się z układem pomieszczeń w naszym domu i na tej podstawie opracują inteligentną mapę sprzątania. iRobot Roomba z serii j7 wykorzystuje technologię Dirt Detect, która za pomocą zaawansowanych czujników wykryje bardziej zabrudzone obszary i na nich skoncentruje swoją pracę. Co więcej, z poziomu aplikacji możemy wykluczyć pomieszczenia, do których robot nie będzie miał dostępu lub za pomocą komend głosowych skierować go do posprzątania precyzyjnie określonej strefy (np. kiedy nakruszymy w kuchni lub przypadkowo rozsypiemy proszek w łazience). Im więcej czasu iRobot spędzi w naszym domu, tym lepiej pozna preferencje użytkownika i będzie proponował harmonogramy sprzątania dopasowane do naszych potrzeb oraz stylu życia.

Pojawienie się w domu irobot roomba spowoduje, że raz na przynajmniej 60 dni zapomnicie czym jest odkurzanie. O wszystkich innych czynnościach przypomni wam aplikacja.

Roboty iRobot są w stanie posprzątać każdą powierzchnię – od podłogi wyłożonej drewnem, płytkami czy kamieniem, aż po wykładziny i dywany, nawet te z długim włosiem. Bez problemu poradzą sobie z niewielkimi zmianami wysokości podłóg, pozostawiając je nieskazitelnie czystymi. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 3-stopniowego systemu sprzątania z boczną szczotką i dwiema gumowymi szczotkami głównymi, osadzonymi na ruchomej głowicy. Ta pierwsza perfekcyjnie zbiera kurz nawet z trudno dostępnych miejsc w narożnikach pomieszczeń, wzdłuż ścian i kieruje je do centralnie umiejscowionych szczotek głównych. Rozwiązanie to powoduje, że już podczas jednego przejazdu powierzchnia jest gruntownie oczyszczona.

Jeśli chcemy, aby robot nie tylko odkurzył podłogi, ale także je umył, warto przyjrzeć się modelom iRobot Roomba Combo j7 i iRobot Roomba Combo j7+. Zostały one wyposażone w moduł mopujący z trzema trybami namoczenia mopa. Rozwiązanie jest o tyle wygodne i bezpieczne, że już podczas jednego przejazdu Roomba odkurza podłogę i jednocześnie wyciera ją na mokro. Nie ma obawy o zamoczenie dywanu czy chodnika. Kiedy tylko iRobot je wykryje, ramię mopa automatycznie uniesie się na samą górę obudowy. Warto podkreślić, że konkurencyjne roboty mopujące unoszą mopa zaledwie o kilka milimetrów, co nie zawsze uchroni dywan przed zamoczeniem. Moduł mopujący iRobot podczas przejazdu po miękkiej powierzchni jest całkowicie schowany i dzięki temu mamy 100% gwarancji ochrony przed kontaktem z mokrą nakładką.

Rozpoznaje i omija

Wszystkie modele iRobot Roomba serii j7 zostały wyposażone w system nawigacji PrecisionVision. Robot rozpoznaje i omija pozostawione na podłodze kable, buty czy zabłąkane skarpetki, a także – i to jest doskonała informacja dla właścicieli zwierzaków – nieczystości pozostawione przez nie. Wbudowana kamera i czujniki pozwalają robotowi w czasie rzeczywistym oceniać inne niebezpieczeństwa napotkane na drodze. Robot po wykryciu przeszkody, utworzy wokół niej tymczasową strefę bez dostępu i za pomocą aplikacji wyśle do użytkownika jej zdjęcie, by ten mógł zdecydować jak w przyszłości Roomba ma ją traktować. Do wyboru są 3 scenariusze: utworzenie stałej strefy bez dostępu, potwierdzenie, że obiekt to przeszkoda i usunięcie jej z zasięgu robota, lub zignorowanie jej. Roboty są na tyle inteligentne, że jeśli Roomba zbliży się do schodów, odkurzy to miejsce, ale w bezpiecznej odległości, na tyle, aby robot z nich nie spadł. Podobnie w przypadku wjazdu pod meble. W pierwszej kolejności oceniona zostanie przestrzeń, aby urządzenie mogło swobodnie wjechać i wyjechać, bez obawy o zakleszczenie.

Żyj czysto i zdrowo

Roboty odkurzające iRobot Roomba to wygodne rozwiązanie dla alergików czy rodziców, dbających o zdrowie swoich pociech. Godne uwagi są zwłaszcza modele Roomba j7+ oraz Roomba Combo j7+ wyposażone w stację ładująco-czyszczącą Clean Base. Jej zadaniem jest nie tylko stałe ładowanie urządzenia, aby było zawsze gotowe do pracy, ale również o automatyczne opróżnianie pojemnika na brud do szczelnego worka AllergenLock. Kurz, pyłki i piasek magazynowane w worku, który zatrzymuje 99% alergenów oraz pleśni, może pomieścić zanieczyszczenia nawet z ponad 60 dni. Dla użytkownika oznacza to tyle, że na długi czas może zapomnieć o konieczności opróżniania pojemnika na brud czy częstym kontakcie z kurzem i alergenami. Nie ma również obawy o przepełnienie stacji, gdyż w aplikacji otrzymamy alert o zapełniającym się worku.

Nowe technologie ułatwiają domowe obowiązki i chętnie z nich korzystamy. W robotach odkurzających cenimy ich autonomiczność i samodzielność, ale mnogość dostępnych na rynku produktów powoduje, że często nie wiemy, który model wybrać. Tutaj zasada jest prosta: warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które spełnią wszystkie nasze oczekiwania i nie nadwyrężą naszego budżetu. Decydując się na model iRobot Roomba z serii j7, będziecie pewni, że do waszego domu wjeżdża w pełni inteligentny, zarządzany z poziomu aplikacji czy asystenta głosowego robot, który dyskretnie, acz efektywnie będzie sprzątał każdy zakamarek. Urządzenia te otrzymały wiele certyfikatów, w tym cyberbezpieczeństwa TUV CSC i mają opatentowane technologie, potwierdzające ich wysoką skuteczność oraz jakość. Stale rozszerzana oferta produktów iRobot Roomba pokazuje, że inżynierowie wsłuchują się w potrzeby użytkowników i nieustannie poprawiają funkcjonalność oraz osiągi robotów, a wszystko po to, aby sprzątanie kojarzone było z czystą przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.