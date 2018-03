Karta graficzna dla gamera – jakie modele są polecane?

Miłośnicy gier komputerowych mają szczególne wymagania, jeśli chodzi o sprzęt, z którego korzystają. Jaka karta graficzna jest odpowiednia do komputera dla gracza? Oto 7 polecanych modeli w roku 2018.

1/ ASUS GTX 1060 3GB

Jest to stosunkowo prosta karta graficzna, która jest wyposażona w układ Nvidia GeForce GTX 1060 i 3 GB pamięci GDDR5. Jest to model wydajny, choć przy dużym obciążeniu układ chłodzący może pracować głośno.

Koszt: ok. 1450 złotych

2/ Gigabyte GTX 1060 3GB

Kartę wyróżnia możliwość pracy przy dużym obciążeniu przez wiele godzin bez przerwy. Wentylator może pracować dość głośno, jednak podzespół jest tak wydajny, że ewentualny hałas rekompensują płynnie działające gry o wysokich wymaganiach. Model jest dostosowany do przestronnych obudów komputerowych.

Koszt: ok. 1420 złotych

3/ ASUS ROG Strix GTX 1050Ti

Model jest oparty na topowym układzie ASUS ROG Strix GTX 1050Ti, z którego producent wydobył maksimum wydajności. Karta jest wyposażona w układ chłodzący z dwoma wiatrakami, które mogą pracować w trybie pasywnym. Dzięki tej opcji, podzespół pracuje bezgłośnie podczas przeglądania stron internetowych lub używania programów biurowych.

Koszt: ok. 1150 złotych

4/ MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4GB

Jest to karta graficzna odpowiednia dla graczy, którzy szukają podzespołów o wysokiej trwałości. Element może pracować przez długie lata bez utraty wydajności. Karta jest wyposażona w dwa wiatraki, które pracują w trybie półpasywnym i uruchamiają się w przypadku przekroczenia określonej temperatury.

Koszt: ok. 1100 złotych

5/ MSI GTX 1060 3GB

Karta jest wyposażona wyłącznie w jeden wiatrak, jednak specjalna konstrukcja sprawia, że nawet przy niskich obrotach cyrkulacja powietrza jest szybka i pozwala na utrzymanie prawidłowej temperatury podzespołu. Jej praca jest dość głośna, jednak sprzęt rekompensuje hałas sprawnością przy dużych obciążeniach.

Koszt: ok. 1400 złotych

6/ Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB

Karta jest odpowiednia do dużych obudów. Jej konstrukcja zapewnia znakomitą wydajność i potężne chłodzenie, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niewielkich rozmiarów podzespołu. Karta posiada dwa wiatraki.

Koszt: ok. 1060 złotych

7/ NVIDIA Quadro K1200

Jest to karta, która odpowiada nie tylko na wymagania gamerów, ale i osób, które obsługują zaawansowane programy graficzne. Układ zainstalowany w karcie umożliwia obsługiwanie czterech monitorów jednocześnie, z których każdy może działać w rozdzielczości 4K i 3840 x 2160 pikseli. Dzięki zastosowaniu niskoprofilowej konstrukcji, karta graficzna mieści się nawet w kompaktowych obudowach komputerowych.

Koszt: ok. 1450 złotych