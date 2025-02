Volvo EX30 Cross Country – więcej niż samochód, to sposób na przygodę

Volvo to synonim bezpieczeństwa, niezawodności i skandynawskiego ducha odkrywcy. Szwedzka marka prezentuje model EX30 Cross Country – kompaktowego, w pełni elektrycznego SUV-a stworzonego dla tych, którzy pragną czegoś więcej niż tylko środka transportu. To zaproszenie do odkrywania nowych szlaków i czerpania radości z podróży, niezależnie od warunków.

Oficjalna prezentacja Volvo EX30 Cross Country odbyła się w wyjątkowym miejscu – zimowej chacie na północy Szwecji. W otoczeniu surowej, ale pięknej natury, marka Volvo, we współpracy z producentem sprzętu outdoorowego Fjällräven, opowiedziała o filozofii modelu. To samochód dla tych, którzy cenią niezależność i gotowość na każdą przygodę – od miejskich ulic po wymagające, zaśnieżone bezdroża.

Volvo EX30 Cross Country to kompaktowy SUV o dużych możliwościach. Zwiększony prześwit i większe, specjalne koła poprawiają jego zdolność do jazdy w trudnym terenie. Opcjonalne 18-calowe opony terenowe ułatwiają eksplorację mniej uczęszczanych tras, a napęd na wszystkie koła (AWD) gwarantuje stabilność i trakcję na śliskich nawierzchniach. Dzięki temu EX30 Cross Country pozwala na swobodne przemieszczanie się w każdych warunkach – od błotnistych szlaków po śnieżne drogi.

Volvo EX30 Cross Country with Swedish winter cabin

Nowy model wyróżnia się unikalnym designem. Przednia osłona i klapa bagażnika otrzymały ciemne wykończenie, a na masce znalazła się grafika przedstawiająca topografię szwedzkiego pasma górskiego Kebnekaise. Solidne osłony podwozia i poszerzone nadkola dodają mu terenowego charakteru, podkreślając gotowość na każde wyzwanie.

Wnętrze EX30 Cross Country to połączenie przemyślanej ergonomii i nowoczesnych technologii. Inteligentne rozwiązania przechowywania, takie jak pojemne schowki w drzwiach i wielofunkcyjny tunel środkowy, zapewniają wygodę w codziennym użytkowaniu. System Google na pokładzie oferuje dostęp do nawigacji Google Maps, a aplikacja Volvo EX30 umożliwia zdalne ogrzewanie samochodu.

Jak przystało na Volvo, bezpieczeństwo jest priorytetem. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, w tym automatyczne hamowanie i monitorowanie zmęczenia, pomagają unikać niebezpiecznych sytuacji. Model został wyposażony w najnowocześniejsze zabezpieczenia, dzięki którym podróżowanie jest jeszcze bardziej bezpieczne.

Volvo wprowadza także program Cross Country Experience, który oferuje właścicielom EX30 Cross Country dodatkowe akcesoria i możliwości. W ramach pakietu dostępne są m.in. poprzeczki dachowe, kosz dachowy, chlapacze oraz opony terenowe, ułatwiające każdą wyprawę. Marka planuje również kolejne inicjatywy wspierające klientów w ich outdoorowych przygodach.

Nowe Volvo EX30 Cross Country to połączenie wszechstronności, komfortu i osiągów, zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią wolność i bliskość natury. Model jest już dostępny na wybranych rynkach, a pierwsze dostawy zaplanowano na wiosnę.