Intel prezentuje Core i9-9900KS – procesor dla graczy

Walka o gracza w segmencie procesorów do gier nie słabnie. W odróżnieniu od stawiającego na liczbę rdzeni AMD, Intel podkręca taktowanie. Najnowszy procesor Core i9 otrzymał osiem rdzeni, ale każdy z imponującym turbo.

Według Intela i9-9900KS to najszybszy komercyjny procesor dostępny na rynku. Jest on zbudowany na bazie zeszłorocznego modelu i9-9900K, który charakteryzował się maksymalnym taktowaniem 5 GHz. Wartość ta dotyczyła jednak jedynie jednego rdzenia, podczas gdy pozostałe pracowały z niższym zegarem. Nowy procesor pozwala podkręcić taktowanie wszystkich ośmiu rdzeni, co zdecydowanie zwiększa wydajność procesora. Na dodatek i9-9900KS działa z podstawowym zegarem 4 GHz, co na pewno przełoży się na ilość ciepła generowaną przez procesor. W praktyce oznacza to, że do pokazania pełni swoich możliwości podzespół wymagał będzie odpowiednio wydajnego chłodzenia, które zapobiegnie wyłączaniu się komputera wskutek przegrzania.

Cena i9-9900KS jest na chwilę obecną nieznana, podobnie zresztą jak data planowanego rozpoczęcia sprzedaży. To nie jedyna nowa wiadomość od Intela – producent pochwalił się także pierwszymi testami szybkości procesorów 11 generacji nazwanej Ice Lake. Podzespoły należące do nowej linii będą wykonane w architekturze 10 nm, której dopracowanie zajęło Intelowi sporo czasu. Wyniki testów wydają się obiecujące: nowe procesory mają zapewniać lepszą wydajność w grach niż dostępne na rynku konkurencyjne czipy AMD oraz rodzime podzespoły 9 generacji, na której oparty jest także i9-9900KS.