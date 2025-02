Luty 2025, 2/2025

Początek roku nieodzownie łączy się z długą listą postanowień na kolejnych dwanaście miesięcy. Bycie w formie jest dość wyeksploatowanym tematem – presja konieczności zrobienia czegoś całkiem znaczącego tylko dlatego, że liczba w kalendarzu stale się zwiększa, jest, szczerze mówiąc, odpychająca. Mając to na uwadze i fakt, że mamy już pierwszy miesiąc za sobą, potraktuj jeden z głównych artykułów w tym wydaniu – najlepsze technologie fitness 2025 roku – jako opcjonalną inspirację. Jeśli czujesz w sobie motywację, przewodnik sprawi, że będziesz pełen entuzjazmu, bez względu na to, czy chcesz spalać kalorie w zaciszu siłowni, czy odważyć się na trening w plenerze, w każdą aurę.

Poza tym znajdziesz w środku mnóstwo innych świetnych treści, które pomogą ci poczuć „nowe”. 2025 rok może być rokiem, w którym zechcesz odświeżyć swoje domowe biuro, wprowadzając kilka pysznych ulepszeń. A może to odpowiedni czas na metamorfozę ulubionych technologii? Przejrzyj do tego celu starannie wyselekcjonowaną listę najbardziej stylowych i funkcjonalnych gadżetów. Mam nadzieję, że pokochasz wszystkie 24 z nich. Sporo w tym wydaniu znalazło się także samochodów, za których kierownicą sprawdzałem, do kogo najlepiej pasują.

Przejrzyj numer tutaj.