Vivo patentuje smartfona z… minidronem w środku

Popularność kompaktowych dronów fotograficznych nie słabnie – w końcu tylko one umożliwią nam zrobienie zdjęć z lotu ptaka. Aby ułatwić korzystanie z tego typu gadżetu, chiński producent Vivo postanowił ukryć miniaturowego drona wewnątrz smartfona – na razie tylko na zgłoszeniu patentowym.

Vivo złożyło patent w grudniu zeszłego roku do Światowej Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), a kilka dni temu zgłoszenie zostało pozytywnie rozpatrzone. Zamieszczone w nim grafiki przedstawiają smartfona z nietypowym dodatkiem wewnątrz obudowy – z jednej z krawędzi telefonu wysuwa się miniaturowy dron. Urządzenie jest wyposażone w cztery śmigła, dwie kamerki (jedną skierowaną do góry i jedną boczną) oraz komplet czujników podczerwieni, jak również osobny akumulator. Co ciekawe, przedstawiony na rysunkach smartfon nie posiada własnych kamer, co oznacza, że do zrobienia zdjęcia niezbędne byłoby skorzystanie z drona.



Koncepcja miniaturowej, latającej kamerki zamkniętej wewnątrz telefonu brzmi intrygująco, acz w praktyce mogłaby dostarczyć problemów natury technologicznej. Tego typu dron na pewno byłby bardzo wrażliwy na mocne podmuchy wiatru; przy złej pogodzie zrobienie zdjęcia graniczyłoby z cudem, a nawet groziło utratą gadżetu. Na dodatek smartfon, w którym znajdowałoby się wystarczająco dużo przestrzeni do schowania drona, musiałby być odpowiednio większy i grubszy od urządzeń, które obecnie są dostępne na rynku. Kto wie, może w przyszłości ta ciekawa technologia będzie bardziej osiągalna?