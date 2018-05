Steam Link dla Androida i iOS

Strumieniowanie gier na Steamie w obrębie komputerów podłączonych do jednej sieci domowej nie jest nowością, ale teraz funkcja ta stanie się jeszcze bardziej użyteczna. Nowa aplikacja Steam Link pozwoli na streaming gier bezpośrednio do twojego urządzenia mobilnego z Androidem lub iOS.

Steam Link pozwoli na otworzenie dowolnego tytułu zainstalowanego na podłączonym do sieci komputerze i przesłanie go do sprzętu mobilnego. Cała moc obliczeniowa potrzebna do wykonania tej czynności leży po stronie peceta, a aplikacja mobilna jedynie odtwarza grę, dlatego do korzystania z niej nie trzeba mieć supermocnego smartfona. Do działania Steam Link potrzebował będzie jedynie połączenia z siecią za pomocą Wi-Fi 5 GHz lub Ethernetu. Tajemnicą pozostaje natomiast, w jaki sposób będziemy sterować tytułami z poziomu urządzenia mobilnego. Steam potwierdza, że nowa aplikacja współpracuje z padem Steam i kontrolerami Apple MFi, a także „wieloma więcej”, jednak nie znamy dokładnej listy. Ciekawe jest również, jak Steam Link poradzi sobie z problemem lagów, który może odstraszyć część użytkowników.

To nie jedyna nowa aplikacja od Steam. Na urządzenia mobilne trafi także Steam Video, za pomocą której użytkownicy będą mogli skorzystać z filmowej oferty portalu Valve. Strumieniowanie i pobieranie zawartości wideo będzie mogło odbywać się za pomocą Wi-Fi lub LTE – tutaj nie ma ograniczeń związanych z koniecznością podłączenia dwóch urządzeń do jednej sieci. Steam Link będzie dostępne do pobrania już w maju tego roku, najprawdopodobniej po 21.05. Na aplikację wideo przyjdzie nam poczekać nieco dłużej – ma pojawić się w AppStore i Sklepie Play w lecie.