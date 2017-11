Serial na motywach „Władcy Pierścieni” produkcji Amazonu

Dwie trylogie filmowe i szereg gier wideo – „Władca Pierścieni” to teraz prawdziwe uniwersum. Wzbogaci się ono niedługo o kolejny tytuł. Amazon zakupił bowiem prawa do serialu telewizyjnego osadzonego w świecie wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena.

Akcja serialu toczyć się będzie w sześćdziesięcioletnim okresie pomiędzy wydarzeniami z „Hobbita” i książkowej trylogii. Nie wiadomo jeszcze, którą część Śródziemia zobaczymy na ekranie – najprawdopodobniej nie będzie to tylko jedna kraina, ale większość świata; Amazon podpisał bowiem kontrakt na kilka sezonów opowieści. Serial powstaje w porozumieniu z fundacją Tolkien Estate, której zadaniem jest ochrona dorobku literackiego autora „Władcy Pierścieni”. Do projektu dołączyło również wydawnictwo HarperCollins oraz wytwórnia filmowa New Line Cinema.

Amazon ma bardzo ambitne plany w stosunku do serialu: oprócz głównego wątku fabularnego mają powstać także jego liczne spin-offy. Raczej nie zobaczymy ich ani w tym roku, ani w następnym; wstępna data premiery przewidywana jest 2019 rok. Wiadomo natomiast, że będzie go można obejrzeć w Polsce: Amazon udostępni serial w ramach usługi Amazon Prime Video, która jest dostępna w naszym kraju.