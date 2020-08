Virgin Galactic prezentuje ponaddźwiękowy samolot pasażerski

Ledwie kilka dni temu firma Richarda Bransona uraczyła nas wizualizacjami kabiny statku kosmicznego, na pokładzie którego realizowane będą loty komercyjne. Ich najnowsza zapowiedź również obiecuje nam wrażenia w przestworzach, chociaż tym razem bez opuszczania przestrzeni okołoziemskiej.

Zaprezentowane przez Virgin Galactic grafiki przedstawiają projekt samolotu o charakterystycznych skrzydłach typu delta. Docelowo urządzenie ma osiągać prędkość Mach 3, czyli ok. 3 580 km/h – oznacza to, że pojazd będzie poruszał się trzykrotnie szybciej od prędkości dźwięku. Tym samym Virgin Galactic chce pobić rekord maksymalnej prędkości samolotu pasażerskiego, dotychczas należący do legendarnego Concorde’a, który osiągał Mach 2,04/2 170 km/h. Pojazd będzie poruszał się na pułapie 18 290 m i ma wykorzystywać ekologicznie zrównoważone paliwo.



Nienazwany jeszcze samolot ponaddźwiękowy powstaje we współpracy z NASA i Rolls-Royce, który swego czasu wyprodukował silniki Concorde’a. Podobnie jak auta tej ostatniej marki, ma on być prawdziwie luksusowy – wewnątrz znajdzie się miejsce maksymalnie na 19 foteli klasy biznesowej lub pierwszej, co nie pozostanie bez wpływu na cenę biletów. Nie oznacza to jednak, że skorzystają z niego jedynie najbogatsi: technologie opracowane na potrzeby samolotu mają trafić także do mniej luksusowych pojazdów, a w przyszłości także do projektów NASA.