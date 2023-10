Call of Duty Modern Warfare III – w najbliższy weekend beta dla wszystkich

Czy jesteście gotowi, by zagrać w betę Call of Duty: Modern Warfare III? Niezależnie od tego czy jesteście zupełnie nowymi graczami szukającymi dynamicznej i pełnej akcji rozgrywki sieciowej, czy weteranami serii Call of Duty przygotowującymi się na powrót klasycznych map trybu Multiplayer, już niedługo czeka was wejście na plac boju. Po ekskluzywnym wczesnym dostępie dla posiadaczy PlayStation, na dniach rusza rozszerzona wersja testów przed premierą.

Beta Modern Warfare III odbywać się będzie w warunkach wczesnego dostępu dla PlayStation, Xboxa i PC 12 i 13 października, a następnie jako otwarta beta na wszystkich platformach od 14 do 16 października z nowymi mapami i trybami rozgrywki. Mapy trybu multiplayer będą znajome dla każdego, kto grał w Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku, ale jednocześnie zawierać będą najnowsze techniczne usprawnienia oraz przystosowane będą do mechanik poruszania się znanych ze współczesnych gier, dzięki czemu rozgrywka na nich dostarczy zupełnie nowych wrażeń.

W oczekiwaniu na 10 listopada i premierę Call of Duty: Modern Warfare III w trakcie wydarzenia Call of Duty: Next ujawniono mnóstwo informacji na temat nadchodzącej zawartości jaka znajdzie się we wspomnianych powyżej trybach i grach. Oglądający wydarzenie mieli możliwość dokładnego zapoznania się z trybem Multiplayer oraz Zombies, by następnie dowiedzieć się więcej na temat nowej zawartości w Call of Duty: Warzone oraz nadchodzącym Call of Duty: Warzone Mobile. Była to doskonała okazja do świętowania 20-lecia Call of Duty.

Następnie, po zakończeniu Call of Duty: Next, wojskowe drużyny esportowe z USA, Wielkiej Brytanii oraz Kanady połączyły swoje siły z najlepszymi streamerami Call of Duty, by rywalizować o puchar Call Of Duty Endowment Bowl IV, a zwycięska drużyna poza zdobyciem wspomnianego pucharu otrzymała też możliwość oficjalnego przechwalania się swoim zwycięstwem w imieniu całego ramienia sił zbrojnych, w którym służą.