Unreal Engine 5 jest dostępny do pobrania￼

Epic Games już od długiego czasu zapowiadało, że Unreal Engine 5 zmieni sposób, w jaki myślimy o grach wideo. Po licznych zapowiedziach i smakowitych trailerach, oficjalna wersja silnika została udostępniona wszystkim zainteresowanym.

Wśród nowych technologii, które znalazły się w Unreal Engine 5, Epic Games zwraca przede wszystkim uwagę na te graficzne. Przykładowo, deweloperzy otrzymają zupełnie nowy system modelowania Nanite. Umożliwia on budowanie światów wypełnionych mikroskopijnymi detalami geometrycznymi, przy wykorzystaniu stosunkowo niskiej mocy obliczeniowej. Do dyspozycji mamy również Lumen – narzędzie do tworzenia dynamicznego oświetlenia, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości kart z obsługą ray-tracingu.

Poza kwestiami graficznymi, Unreal Engine 5 stawia również na łatwość optymalizacji. Technologia TSR to swoista odpowiedź na DLSS, pozwalająca dynamicznie skalować obraz do jakości 4K przy zachowaniu pełnej płynności. System World Partition powstał natomiast z myślą o tytułach z otwartym światem: automatycznie dzieli on duże mapy na mniejsze, wyświetlając tylko ich niezbędne fragmenty i tym samym zmniejszając obciążenie systemu.

Unreal Engine 5 jest już dostępny do pobrania wraz z przykładową grą Lyra Starter Game – ma ona oswoić deweloperów z funkcjami nowego silnika, pokazując wszystkie najważniejsze zmiany i pozwalając przetestować je w praktyce. Oczywiście, duże studia deweloperskie otrzymały dostęp do nowego silnika już kilka miesięcy temu. Wśród tytułów, które zostaną stworzone na Unreal Engine 5, będzie kolejna część Wiedźmina oraz właśnie zapowiedziany, nowy Tomb Raider. Za kolejne przygody Lary Croft, odpowiedzialne będzie studio Crystal Dynamics.