Akcesoria na biurko od Twelve South

Trzy estetyczne i świetnie wykonane gadżety, które poprawią wygląd twojego miejsca pracy.

Twelve South CableSnap Stay

CableSnap Stay na nowo odkrywa sposób na zarządzanie kablami w postaci eleganckich skórzanych pasków z zatrzaskami. Możliwy do przymocowania do niemal każdej powierzchni, CableSnap Stay utrzymuje kable ładujące i komputerowe w porządku i zapobiega zsuwaniu się na podłogę. Te cienkie skórzane paski możesz przymocować do monitorów lub stojaków, takich jak TwelveSouth Curve do MacBooka.

CableSnap Stay ma elegancki, polerowany wygląd, który uzupełnia powierzchnię, do której jest przymocowany. W przeciwieństwie do nieporęcznych uchwytów do kabli, które wykorzystują ciężar do utrzymania kabli na miejscu, ultracienki CableSnap Stay zabezpiecza przewody za pomocą metalowego zatrzasku.

Zamocowany z tyłu komputera iMac kabel CableSnap Stay utrzymuje porządek na biurku, a jednocześnie zapewnia łatwy dostęp, dzięki czemu można w razie potrzeby naładować klawiaturę lub mysz. Dodawanie i usuwanie kabli jest proste, a klej, mimo że mocny, nie pozostawia śladów po usunięciu. Dostępny w kolorze czarnym lub gołębim szarym, każdy zestaw zawiera dwa pojedyncze i jeden dwuskrzydłowy organizer do kabli. Użyj wszystkich trzech w pobliżu powierzchni roboczej lub umieść je strategicznie w całym domu czy miejscu pracy.

TwelveSouth DeskPad

DeskPad to podkładka na biurko z wegańskiej skóry, stworzona z myślą o osobach mających obsesję na punkcie szczegółów. Nie zapomniano tutaj nawet o krawędziach dopasowanych do promieni rogów obudowy MacBooka i teksturowanej powierzchni idealnej do precyzyjnego przesuwania myszką. Co więcej, DeskPad przekształca każde twarde biurko w wygodną, ciepłą poduszkę dla nadgarstków o szerokości odpowiedniej dla rozszerzonych klawiatur i ulubionego urządzenia wskazującego. Dzięki swojej teksturze i wytrzymałości możesz bez wysiłku przesuwać kursor po ogromnym dokumencie Numbers lub dopracowywać projekt z chirurgiczną precyzją.

DeskPad został zaprojektowany wyjątkowo szeroki dla klawiatur i myszek bądź gładzików, ograniczając zarazem głębokość, zostawiając miejsce na iMaca lub inny wyświetlacz w odległości zaledwie 15 cali.

Czarny był oczywistym wyborem dla DeskPada ze względu na to, jak dobrze wygląda na biurku z ciemnego drewna lub szkła. Wiedząc, że tak wiele osób ma białe biurka, TwelveSouth dodał także do oferty kolor gołębi szary, aby uzyskać bardziej subtelny kontrast.

Twelve South BookArc Flex

BookArc Flex to oszałamiająco piękny, pionowy stojak na MacBooka. Gadżet maksymalizuje przestrzeń na biurku, utrzymując MacBooka pionowo po podłączeniu do monitora, dzięki czemu możesz dodać klawiaturę i gładzik lub mysz, aby zmienić go w komputer stacjonarny. Umieść laptopa w środku, a ciężar ściągnie do siebie podtrzymujące łuki. BookArc Flex działa nie tylko teraz, ale i będzie w przyszłości, automatycznie dostosowując się do dowolnego rozmiaru MacBooka o grubości do 1 cala bez dodatkowych wkładek. Nic nie stoi również na przeszkodzie, byś mógł w nim postawić większość innych laptopów o wymiarach do 16 cali.