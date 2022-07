TEST: JBL Quantum Stream

Szybkie palce mogą zagwarantować ci chwalę w FUT, ale raczej nie powinieneś spodziewać się bycia gwiazdą Twitcha, jeśli twoi potencjalni subskrybenci nie będą cię wyraźnie słyszeć. Odpowiedzią na tę potrzebę są mikrofony dedykowane streamerom, w tym ta propozycja marki JBL, pokazana już na początku tego roku, a którą od jakiegoś czasu można już włączyć do swojego setupu.

To pierwszy dedykowany mikrofon do gier JBL, pokazujący, że firma coraz poważniej traktuje ten segment rynku. Pierwsze spojrzenie na zdjęcie i łatwo skojarzyć Quantum Stream z mikrofonem Razer Seiren X, należącym nawet do tego samego segmentu cenowego. Mikrofon JBL jest stylowy i wytrzymały dzięki aluminiowej podstawie oraz metalowemu pierścieniowi. Ta pierwsza zapewnia mu dużą stabilność, pomimo ogólnej lekkości mikrofonu.

Na całym górnym panelu urządzenia znajduje się przycisk, który służy do wyciszania go, np. gdy w trakcie streamu musimy nagle powiedzieć coś do osoby w drugim pokoju, czy też chociażby odebrać telefon. To, czy mikrofon jest wyłączony czy nie, komunikuje wskaźnik pierścieniowy RGB, który zmienia swój kolor – nie da się tego nie zauważyć.

Mikrofon można dowolnie obracać na podstawce w pełnych 360 stopniach dzięki obrotowej głowicy, jak również wykręcić go z niej i zamontować na statywie kamery lub wysięgniku. Dla wielu osób będzie to preferowany sposób korzystania z Quantum Stream, który przez swoją niską wysokość, której nie można regulować, będzie ustawiony znacznie niżej niż usta użytkownika.

Trudno coś szczególnie zarzucić jakości rejestrowanego dźwięku. Pomimo że sam mikrofon jest niewielkiego rozmiaru, dobre zbieranie dźwięku gwarantują podwójny 14-milimetrowy kondensator elektretowy Quantum Stream i wysoka częstotliwość próbkowania 96 kHz. Pod tym względem nie ma zaskoczenia. To co z kolei jest wielką zaletą Quantum Stream, a nie jest oczywistością w świecie mikrofonów dla streamerów, to możliwość przełączania się między charakterystyką kardioidalną a wszechkierunkową. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli prowadzimy akurat jednoosobowy stream, dźwięk może być zbierany sprzed samego mikrofonu. Jeśli jednak prowadzimy wywiad, rozmowę, chcemy by nasze otoczenie było słyszalne — wystarczy jedno kliknięcie, by dokonać odpowiedniej zmiany.

Chcący porównywać Quantum Stream z innymi mikrofonami o podobnej specyfikacji i cenie powinni mieć świadomość, że propozycja JBL ociepla brzmienie nagrywanego głosu. Paradoksalnie może to sprawić, że zainteresują się nim również osoby absolutnie niezwiązane z gamingiem, a często odbywające rozmowy przez Zooma czy Teamsa.

Quantum Stream jest w pełni konfigurowalny. Poza złączem do podpięcia słuchawek ma też port USB, przez który podłącza się go do komputera, jest więc wykrywany przez każdą aplikację rejestrującą dźwięk i tam można go dowolnie zmodyfikować. Także podświetlenie RGB można ustawiać zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wszystkie wspomniane aspekty działania Quantum Stream (korektor głosu, kolory RGB, wskaźnik pierścieniowy, wyciszenie mikrofonu i wybór charakterystyki) można kontrolować za pomocą intuicyjnej aplikacji JBL QuantumENGINE, dostępnej jednak tylko na komputery z systemem Windows. To częsty błąd, który popełnia również wspomniany na początku recenzji Razer. To, że na Macach jest niewielu graczy, nie zmienia faktu, że często w trakcie streamów podpina się do niego konsole. W takim przypadku możliwość konfiguracji mikrofonu jest ograniczona i wymaga różnych kombinacji. Zarazem oprogramowanie nie jest wymagane do podstawowego korzystania z urządzenia. Jedynym problemem, jaki napotkaliśmy, było to, że czasami pomimo wyłączenia komputera, podświetlenie mikrofonu nie gasło. Wystarczy go jednak w takiej sytuacji wypiąć z portu USB.

Quantum Stream to ogólnie dobry start JBL w dziedzinie mikrofonów dla graczy. Firma podpatrzyła u potencjalnej konkurencji dobre elementy i zaadaptowała je w swojej konstrukcji, dodając charakter typowy dla marki. Szkoda, że przy okazji nie wyeliminowała tych problemów rywali, które z marszu mogłyby ją ustawić ją jako lidera nowej gałęzi rynku.

Specyfikacja