Plex dodaje nowe funkcje przeglądania zawartości￼

Coraz więcej z nas decyduje się na subskrybowanie wielu serwisów streamingowych. Chociaż daje nam to dostęp do właściwie nieograniczonych filmów i seriali, tworzy także pewien problem: sporo czasu spędzamy na przełączaniu się pomiędzy apkami i wybieraniu, co obejrzeć. Plex ma na to rozwiązanie.

Najnowsza aktualizacja platformy streamingowej Plex, otrzymała dwie nowe funkcje. Pierwsza z nich, Plex Discover, umożliwia przeszukiwanie katalogów wszystkich serwisów wideo z poziomu jednej aplikacji. Nieważne, czy posiadamy własny serwer z plikami lokalnymi, chcemy obejrzeć produkcję z rozbudowanego katalogu darmowych filmów i seriali Plex lub sprawdzić, co do zaoferowania mają nam Netflix czy HBO Max – wszystkie te źródła dostępne są bezpośrednio w Plex.

Po wpisaniu tytułu do wyszukiwarki, Discover wskaże nam, w którym serwisie streamingowym możemy go obejrzeć. Jeśli posiadamy stosowną subskrypcję, nie musimy nawet wracać do apki serwisu streamingowego: film odtworzymy bezpośrednio z poziomu aplikacji Plex.

Kolejną ciekawą funkcją jest Universal Watchlist. W ten sposób, uporządkujemy wszystkie interesujące nas filmy i seriale w jednym miejscu, niezależnie od tego, z którego serwisu streamingowego pochodzą. Gdy najdzie nas ochota na wieczorek filmowy, wystarczy, że odpalimy aplikację Plex, a otrzymamy dostęp do pełnej listy produkcji, które zachowaliśmy „na później”. Dzięki temu, zamiast marnować czas na przeszukiwanie serwisów streamingowych, możemy po prostu usiąść i oglądać.