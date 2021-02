Twitter planuje wprowadzenie opcji subskrypcyjnych

Dotychczas Twitter uzyskiwał przychody głównie z reklam, ale od pewnego czasu portal społecznościowy stara się to zmienić. Jednym z pomysłów na monetyzację jest Super Follow, narzędzie umożliwiające użytkownikom bezpośrednie wsparcie wybranego twórcy i serwisu.

Super Follow przypomina nieco portale typu Patreon – w zamian za regularne wsparcie pieniężne, twórca daje fanom dostęp do ekskluzywnej zawartości. Mogą to być na przykład zdjęcia lub filmy, możliwość dyskusji w zamkniętej społeczności, specjalne newslettery czy korzystne oferty handlowe, na przykład na produkty z logiem twórcy. Zaprezentowane przez Twittera screenshoty wskazują, że planowany koszt takiej subskrypcji to 5 USD miesięcznie (czyli ok. 19 PLN) i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie, ale niewykluczone, że portal umożliwi twórcy ustawienie własnego progu finansowego.



Drugą nowością, która w przyszłości może pojawić się w serwisie społecznościowym, będą grupy. Mają one działać tak samo, jak na Facebooku: po dołączeniu do społeczności o interesującej nas tematyce (na przykład sport czy muzyka), otrzymamy możliwość przeglądania udostępnionej w niej zawartości. Twitter zapowiada także wprowadzenie „trybu bezpieczeństwa”, który automatycznie będzie blokował konta naruszające zasady portalu i wyciszał te wysyłające tweety wypełnione obelgami. Wszystkie nowe funkcje są na razie jedynie odległymi planami i nie wiemy, kiedy zostaną zaimplementowane.