JBL Snow Party 2022 już w kwietniu￼

Wyobraź sobie luksusowy hotel w sercu francuskich Alp, ośnieżone stoki narciarskie i gorące imprezy, w trakcie których przygrywać ci będą najlepsi DJ-e z całego świata. Dzięki JBL, ta wizja może stać się rzeczywistością – Snow Party powraca w wielkim stylu!

Impreza w rytmie JBL, odbędzie się we francuskim kurorcie Val Thorens, znajdującym się na wysokości 2300 m. n.p.m. Miejsce to cieszy się sławą jednego z najbardziej luksusowych ośrodków narciarskich Europy – to tutaj znajdują się wspaniałe hotele, w których odpoczniemy po długim dniu na stoku. Wydarzenie rozpocznie się 21.04 i potrwa do 24.04, a oprócz atrakcji sportowych, w jego programie znajdziemy także gorące imprezy prowadzone przez najlepszych międzynarodowych DJ-ów, w tym Martina Garrixa.

W jaki sposób możesz wziąć udział w Snow Party 2022? To proste – wystarczy kupić produkt JBL w sklepach sieci Media Markt lub Media Expert do 10 marca 2022, a następnie zarejestrować się na stronie internetowej JBL. Oprócz podania danych kontaktowych, zostaniemy poproszeni o przedstawienie dowodu zakupu oraz odpowiedzenie na proste pytanie: „Dlaczego to ciebie powinniśmy zaprosić na JBL Snow Party?”.

Jeśli dopisze ci szczęście i wygrasz wycieczkę do Val Thorens, możesz spodziewać się naprawdę szampańskiej zabawy. Zwycięzca zostanie zakwaterowany w luksusowym hotelu Club Med, gdzie będą czekały na niego powitalne drinki i kolacja przed rozpoczęciem zabawy. Pomiędzy imprezami, będzie on mógł spędzić czas na stoku lub w otoczeniu zapierających dech w piersiach górskich krajobrazów. Wszystkie koszty podróży pokryje oczywiście jej organizator.